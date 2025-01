Dani Olmo es pronuncia: Compromís amb el Barça i resposta brutal de Lamine Yamal

Dani Olmo ha decidit trencar el silenci enmig de la incertesa que envolta la seva situació contractual amb el FC Barcelona. Després de diversos dies de rumors i especulacions sobre la seva inscripció a LaLiga, el futbolista de Terrassa va compartir a les xarxes socials un missatge que ha omplert d'esperança l'afició culé. Amb un escuet "It’s 2025 time" i un gest inconfusible als colors blaugrana, Olmo va deixar clar que el seu compromís amb el Barça segueix intacte, a l'espera que es resolguin els tràmits necessaris per a la seva continuïtat al club.

L'exjugador del RB Leipzig, fitxat a l'agost passat per 48 milions d'euros, va viure un final d'any atípic per la falta de confirmació per seguir competint. No obstant això, lluny de mostrar-se preocupat, Olmo va publicar imatges de la seva celebració amb el seu cercle més proper, reflectint confiança i un ambient distès.

El seu gest a l'estil del popular 'rellotge' ha estat interpretat per molts com un senyal que el futbolista està al corrent de les gestions internes que es duen a terme i, per tant, manté la calma mentre LaLiga i el FC Barcelona busquen la millor solució.

Lamine Yamal i la seva frase contundent

La brutal resposta de Lamine Yamal no es va fer esperar. El jove talent blaugrana va reaccionar a la publicació amb un contundent "Dani Olmo és culerrrrrr". Aquesta frase ha desfermat l'eufòria entre els seguidors que somien veure'ls junts sobre la gespa en la segona meitat de la temporada.

Aquest suport públic demostra la bona sintonia que es viu al vestidor, on també es van sumar més comentaris de companys com Iñigo Martínez, que, en to de broma, va deixar diversos emoticones de rellotges al·ludint al compte enrere per a la resolució definitiva.

Una lluita a contrarellotge

La principal trava per a la inscripció de Dani Olmo rau en les estrictes normes de control econòmic de LaLiga. Tot i que el Barça ha intentat presentar tota la documentació relativa a la venda de les futures llotges VIP del Spotify Camp Nou, l'entitat organitzadora del campionat espanyol manté una postura ferma. Rebutja de moment qualsevol temptativa que no compleixi els seus requisits. Davant aquesta situació, la directiva blaugrana ha sol·licitat a la RFEF una nova llicència per a Dani Olmo i també per a Pau Víctor.

Fonts properes al club assenyalen que l'objectiu del FC Barcelona és arribar a un acord abans del tancament definitiu d'inscripcions perquè Olmo pugui encarar el que resta de temporada. Mentrestant, grans clubs europeus es mantenen a l'expectativa, conscients de la magnitud del mitjapunta i del risc que, si no es valida el seu contracte, podria quedar lliure.

L'afició culé, per la seva banda, roman a l'expectativa de les últimes notícies, esperançada amb els gestos del futbolista i dels seus companys. Per ara, la pilota està a la teulada de LaLiga i la RFEF, que hauran de pronunciar-se de manera oficial en els pròxims dies. El club català donarà més informació el pròxim dia 3.

Si tot es resol positivament, Dani Olmo i Lamine Yamal podran seguir compartint vestidor i regalar als seguidors del Barça moments màgics al Camp Nou.