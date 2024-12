El Barça al·lucina: Surt a la llum una cosa del passat de Cordero Vega

La temporada 2024-25 no és amable amb el FC Barcelona. Els culers han enfrontat una sèrie de decisions arbitrals polèmiques. Partides claus no sancionades han generat un clima de descontentament a Montjuïc.

Aficionats i jugadors se senten perjudicats per interpretacions que afecten el desenvolupament dels partits. Aquest descontentament s'ha vist reflectit en xarxes socials, on els seguidors no dubten a mostrar la seva indignació.

Les més recents contra Las Palmas

Els partits recents han destacat per accions en què el VAR tampoc ha afavorit el Barça. Les polèmiques giren al voltant de penals no sancionats i decisions inconsistents. Jugadors com Pau Cubarsí i Pau Víctor han estat protagonistes d'accions ignorades per l'àrbitre.

| FCB

Aquestes decisions han posat Adrián Cordero Vega i l'equip arbitral sota el focus de les crítiques. Històricament, el Barça ha tingut frecs amb Cordero Vega, amb una actuació recent que va reobrir velles ferides. Un tuit del compte Zona Blaugrana recordava un incident ocorregut el maig del 2021.

Aleshores, l'àrbitre va sancionar un penal a favor de l'Osca per un contacte mínim de Marc-André ter Stegen amb Rafa Mir. Ara, tres anys i mig després, la seva actuació al duel Barça-Las Palmas ha despertat comparacions inevitables.

Al partit contra Las Palmas, Cordero Vega va ignorar dos possibles penals a favor del Barça. Primer, una trepitjada de Mika Marbre sobre Pau Cubarsí, que va deixar el jove central visiblement afectat.

Segon, una empenta a Pau Víctor quan es disposava a rematar una centrada dins de l'àrea. Aquestes accions no van ser revisades pel VAR, cosa que va generar encara més polèmica. Els aficionats no van trigar a assenyalar el contrast amb el penal sancionat el 2021.

El doble raser de Cordero Vega

En aquella jugada de fa tres anys, Rafa Mir va caure davant d'un lleu contacte de Ter Stegen. L'àrbitre no va dubtar a assenyalar la pena màxima. El llavors tècnic del Barça, Ronald Koeman, va mostrar la seva indignació al túnel de vestidors.

No obstant, en el cas actual, el VAR ni tan sols va trucar a Cordero Vega per revisar les jugades. Les xarxes socials van esclatar, acusant un doble raser evident.

Després de la trobada, les declaracions de Cordero Vega sobre el penal no concedit a Cubarsí van generar encara més enrenou. Segons ell, el contacte no va ser suficient perquè “no ho va veure”. Aquestes paraules, acompanyades d'una actitud desentesa, van indignar els aficionats.

Cubarsí, visiblement molest, només va poder exclamar un irònic "Hòstia!" en escoltar l'explicació. La situació actual de l'arbitratge a la Lliga genera debat. Equips com el Barça reclamen més transparència en les decisions.

La polèmica al voltant de Cordero Vega és només un exemple més de les inconsistències. Mentrestant, l'afició blaugrana continuarà esperant un canvi que garanteixi justícia al terreny de joc.