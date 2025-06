El Barça quiere un fichaje a coste 0: Jugó en el Atlético de Madrid

El FC Barcelona no detiene su radar de oportunidades en el mercado de fichajes. Aunque la dirección deportiva no tiene al mediocentro como prioridad este verano, desde Inglaterra ha surgido una noticia que podría alterar los planes azulgranas. Según informa el diario The Sun, el club catalán ha iniciado conversaciones con el entorno de un centrocampista de la Premier League cuyo contrato termina este mismo mes de junio.

Se trata de un jugador con experiencia en la Champions League, físico imponente, solvencia táctica y buen pie. Un perfil que encaja con el tipo de futbolista que Hansi Flick suele apreciar para controlar los partidos desde la zona ancha. Este nuevo objetivo aportaría algo distinto: experiencia contrastada y liderazgo inmediato.

Un fichaje sin coste, pero con condiciones

La operación, en principio, no implicaría traspaso, ya que el jugador acaba contrato. Sin embargo, no sería del todo gratuita: el salario exigido está lejos de los estándares actuales de austeridad del Barça. A sus 32 años, el futbolista pretende firmar su último gran contrato antes del declive.

| Canva

Pese a ello, Hansi Flick insiste en que el jugador encajaría muy bien en su esquema, no solo por lo que aporta en el campo, sino por su capacidad de adaptación táctica y su recorrido en partidos de alta exigencia. Contar con un centrocampista veterano que ya ha pasado por todo podría ser un alivio para el técnico alemán.

El interés no es nuevo, pero sí más concreto

Ya en etapas anteriores, el Barça había seguido los pasos de este jugador, aunque sin realizar ofertas formales. Ahora, sin cláusulas de por medio y con el jugador libre, el club ve con mejores ojos reactivar ese interés. Desde el entorno del futbolista, sin embargo, aseguran que aún prioriza seguir en su actual club, donde ha sido importante y tiene una vida familiar estable.

| @FCBarcelona, XCatalunya

Además, no se puede descartar la presión de Arabia Saudí, donde varios clubes están interesados en seducirlo con contratos millonarios. También ha sonado, aunque con menor fuerza, un hipotético regreso a LaLiga para vestir la camiseta del Atlético de Madrid, club donde ya militó con éxito antes de dar el salto a Inglaterra.

¿Y los jóvenes del Barça?

Este posible fichaje ha levantado ciertas inquietudes en la cantera culé. Si el Barça incorpora a un mediocentro veterano, el gran perjudicado sería Marc Casadó, un jugador formado en La Masia que había empezado a ganarse la confianza del primer equipo. Cortarle la progresión con un fichaje externo no sería una decisión fácil.

En caso de concretarse, Deco y Flick deberán justificar que esta llegada no bloquea el desarrollo de la cantera, algo que Laporta ha prometido respetar como línea prioritaria de su mandato. No obstante, si el objetivo es competir por todo la próxima temporada, algunos consideran imprescindible tener al menos un hombre con experiencia y peso específico en la medular.

Y ahora sí, el nombre

Después de semanas de especulaciones y rumores cruzados, ya podemos confirmar que el centrocampista en cuestión que el Barça sigue muy de cerca es Thomas Partey. El ex del Atlético de Madrid, actualmente en el Arsenal, podría ser el nuevo fichaje sorpresa del club azulgrana este verano.