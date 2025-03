Barça troba sortida a Ansu Fati: El jugador que s'acosta a estar a les ordres de Flick

El FC Barcelona continua ajustant les peces de la seva plantilla de cara a la pròxima temporada, amb una realitat clara: malgrat el bon fer d'aquest curs, calen més reforços. Entre les decisions més delicades es troba el futur d'Ansu Fati, un jugador que, tot i haver estat considerat en el seu dia l'hereu de Messi, no ha aconseguit convèncer ni en la seva cessió al Brighton ni en el seu retorn al club.

Amb un rendiment lluny de l'esperat i un salari elevat per a la seva situació actual, Ansu no entra en els plans del tècnic alemany, i la direcció esportiva treballa en una solució que beneficiï a totes les parts. En aquest escenari ha aparegut amb força una possibilitat que il·lusiona l'afició: un possible intercanvi amb l'Atalanta per fer-se amb els serveis d'Ademola Lookman, un dels extrems més en forma del futbol europeu. Així ho ha assegurat, almenys, El Nacional.

| FCB

Lookman, un perfil que encaixa en la revolució tàctica de Flick

L'atacant nigerià ha estat una de les grans revelacions de la temporada, brillant tant a la Serie A com a la UEFA Champions League. Amb 13 gols i 5 assistències a la lliga, i 5 gols més en només 7 partits de Champions, Lookman ha demostrat una eficàcia excel·lent: marca cada 128 minuts a la Serie A i cada 96 minuts a la Champions. A això s'hi suma la seva actuació memorable a la final de l'Europa League de la passada campanya, on va anotar un hat-trick contra el Bayer Leverkusen i es va convertir en el gran heroi de la Dea en la seva primera conquesta continental.

Flick busca verticalitat, regat i amenaça constant en l'un contra un, i Lookman ofereix justament això. Amb 26 anys, està en el millor moment de la seva carrera, i la seva adaptació a l'alt nivell ja està més que provada. En un Barça que vol fer un salt de qualitat, el seu perfil resulta ideal tant per al sistema com per a les expectatives competitives.

| Twitter

Des de la seva irrupció a l'Everton, Ademola Lookman ha viscut un recorregut per diferents clubs d'Europa: RB Leipzig, Fulham, Leicester City i Atalanta, tots ells amb cessions d'anada i tornada fins que el conjunt italià va apostar per la seva compra definitiva per 9,35 milions d'euros el 2022. Ara el seu valor s'ha disparat, situant-se en una forquilla d'entre 30 i 40 milions d'euros, fora de l'abast del Barça en un pagament directe.

Però aquí entra la possible clau de l'acord: Ansu Fati com a moneda de canvi. L'Atalanta valora el seu potencial, la seva joventut i la possibilitat de rellançar la seva carrera sota la tutela de Gian Piero Gasperini, un tècnic que sap treure el millor de jugadors ofensius amb talent natural. La qüestió és si el jugador està disposat a fer el salt a la Serie A i allunyar-se definitivament del somni de triomfar al Camp Nou.