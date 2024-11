El Barça vol el successor de Lamine Yamal: Laporta i Deco mouen fitxa

Després de la delicada situació financera que travessa el club blaugrana i encara que ha millorat respecte a fa uns anys, el Barça no es pot permetre fer fitxatges de 80 o 90 milions com altres clubs per això tenen la difícil tasca de rastrejar el mercat en jugadors encara no fets i que siguin joves promeses per fitxar-los a una edat primerenca i amb el temps es revaloritzin. El cas Lamine Yamal, que va començar al planter del Barça, és una prova clara de l'èxit de la formació blaugrana. I ara volen repetir èxit amb Antonio Cordero, davanter de 17 anys del Màlaga, actualment a segona divisió que acaba contracte el juny del 2025.

El Barça es vol avançar a la resta de clubs

El Barça fa temps que es fixa en jugadors joves de pedreres de clubs de primera i segona divisió, casos com el de Pablo Torre que destaquen en categories més baixes però ja es pot veure el potencial que tenen. En aquest cas, Antonio Cordero tenia 16 anys la temporada passada i va ser clau perquè el Màlaga aconseguís l'ascens a la segona divisió. Va marcar 13 gols amb el filial en una categoria dura i plena de gent experimentada.

| @lamineyamal, XCatalunya, F.C. Barcelona

Al juny queda lliure i el valor de mercat és de 3 milions d'euros aproximadament. Ja hi va haver contactes amb el Barça aquest estiu passat i el jugador estava molt il·lusionat amb la idea de fitxar pel Barça, però al final la millor decisió és que segueixi jugant i se segueixi formant. A aquestes edats el millor és jugar 30 o 40 partits i segueixin el seu desenvolupament i formació i no vinguin a un club tan gran com el Barça per no jugar-hi res. Per tant la decisió consensuada va ser força intel·ligent, però ara la situació ha canviat i en quedar lliure sembla com una oportunitat important.

Tindria lloc en aquest nou Barça de Flick?

És clar que Antonio no vindria per ser titular ni de bon tros perquè el més probable és que Lewandowski, actualment màxim golejador de tot Europa segueixi una temporada més al club, cosa que podria beneficiar-lo per aprendre d'un dels millors davanters que hi ha hagut a la història del futbol.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Encara és molt aviat perquè sigui important al Barça però si perquè vagi coneixent el club, la pressió i es vagi situant alhora que tenint alguns minuts.

Aquesta temporada porta 3 gols i 3 assistències en 12 partits disputats, són xifres que per a la seva edat no estan gens malament. També dependrà molt si el Barça busca un complement a Lewandowski la temporada que ve, cosa que podria obrir la via de cessió a Cordero que el que és prioritari per a ell és jugar i no estar a la banqueta tota la temporada. Deco ha avançat l'acord amb el jugador i només falta reunir-se per veure els plans que té el club amb la jove promesa del Màlaga.