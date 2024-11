Guti diu el que tots pensen al Reial Madrid: 'Està...'

A l'entorn del Reial Madrid no es parla de res més. Si la situació a la parcel·la defensiva ja era delicada abans d'aquest cap de setmana, ara, després de la greu lesió d'Eder Militao, encara ho és més. Antonio Rüdiger és l'únic central titular sa que li queda al Reial Madrid, que necessita sí o sí incorporar un futbolista d'aquesta demarcació al mercat d'hivern.

Però, a més, la demarcació de lateral dret també està sota mínims. I també requereix reforços. Dani Carvajal estarà de baixa el que resta de temporada i Lucas Vázquez va patir unes molèsties musculars al duel contra l'Osasuna i estarà aproximadament un mes sense poder jugar. Per tant, ara mateix el Reial Madrid no té cap lateral dret disponible. El favorit és, sens dubte, Alexander Arnold, però sembla complex poder arrabassar a un jugador tan important al Liverpool al mig de temporada.

Qui sembla haver trobat una bona solució és Guti, exjugador del Madrid que ara és comentarista a DAZN. Guti té clar per què jugador aniria si en depengués d'ell: Sergio Ramos. El sevillà es troba sense equip des del mes de juliol, de manera que arribaria de franc al Santiago Bernabéu. I, malgrat que ja té 38 anys, la temporada passada al Sánchez-Pizjuán va demostrar continuar mantenint el seu bon estat de forma. I, per a més inri, Sergio Ramos pot ocupar tant la posició de central com la de lateral dret, precisament les dues localitats més afeblides.

| @sevillafc

Sergio Ramos, el "pegat" perfecte

"Has de sortir al mercat. Hi ha Sergio Ramos sense equip. Lateral dret i central. Jo en aquesta situació clar que ho veig, a cost 0. Ve de jugar l'any passat a Sevilla i fer-ho bé", va començar explicant el mític '14 '. Després va argumentar: "Pots anar al mercat i si de veritat te'n vols portar un pagant molts diners, sabent que és un jugador per als propers 10 anys, veu i porta-ho. Però al desembre portar un pegat si no saps com anirà o si l'any següent ho tindràs, jo crec que ho tens clar: Sergio".

En altres paraules, el que proposa Guti és portar Sergio Ramos per reforçar la defensa a la segona part de la temporada i després ja a l'estiu, amb més temps i més possibilitats de negociar, buscar un jugador de primer nivell que pugui estar molts anys capitanejant la defensa merenga. Una altra de les idees que podrien estar barrejant-se als despatxos del Bernabeú és la possibilitat de fitxar Aymeric Laporte.