Matteo Moretto confirma un fitxatge a cost zero per a la davantera de l'Espanyol

L'afició perica afronta el pròxim mercat de fitxatges amb una barreja d'il·lusió i cautela, després d'una campanya marcada per la tensió i la necessitat d'assegurar la permanència a l'elit del futbol espanyol. L'Espanyol, acostumat a reinventar-se en els moments clau, prepara moviments que poden marcar el futur immediat del club a LaLiga. Entre bambolines, la direcció esportiva no ha deixat de treballar per reforçar la plantilla i fer un salt de qualitat a la davantera, una de les línies on més exigència s'espera.

L'Espanyol ve d'una temporada en què la lluita per la salvació ha estat una constant. I no s'ha certificat fins a l'última jornada. El club català ha hagut d'esforçar-se fins a l'últim moment per segellar la seva continuïtat a la màxima categoria. El patiment es va convertir en estímul i, un cop assegurada la permanència, l'entitat s'ha posat mans a l'obra per encarar la planificació esportiva del pròxim curs.

Durant les últimes setmanes, el focus ha estat posat en la parcel·la ofensiva, on la manca de gol ha suposat més d'un maldecap per als tècnics i l'afició. A més, el futur de Javi Puado és encara una incertesa i la resta de davanters estan cedits.

Un moviment estratègic a la davantera

Segons revela el periodista Matteo Moretto a través del seu compte oficial de Twitter, l'Espanyol ha tancat la incorporació de Kike García, una operació gestada en silenci i que ha depès de la permanència a Primera Divisió per veure la llum. L'acord, signat fa setmanes, estava supeditat al fet que el club aconseguís l'anhelada salvació, un detall que demostra la importància de l'estabilitat institucional per atraure jugadors de primer nivell.

El fitxatge s'ha forjat amb certa velocitat i sense aparèixer cap dels habituals problemes que solen aparèixer quan Fran Garagarza pretén tancar alguna operació. Kike García acaba contracte amb el Deportivo Alavés i, per tant, la seva arribada no suposa cap cost a l'entitat perica. De blanc-i-blau vestirà, doncs, un dels davanters més carismàtics i talentosos del futbol espanyol.

Aquest curs, als seus 35 anys, ha signat 13 dianes a LaLiga, més que cap davanter del RCD Espanyol. La seva experiència pot ajudar els pericos a sobreposar-se en moments de dificultat. Sigui com sigui, és una incorporació excel·lent per a l'Espanyol, que compta ara amb un home d'olfacte golejador envejable. I amb talent innat per triomfar dins l'àrea.