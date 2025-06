Gerard Romero confirma el gir de 180 graus amb Ansu Fati i el Mònaco

La confecció de la plantilla del FC Barcelona per a la pròxima temporada s'ha convertit en una autèntica cursa de fons per a la direcció esportiva blaugrana. Amb l'arribada de Hansi Flick, molts jugadors han tingut durant aquesta temporada l'oportunitat de mostrar la seva vàlua de cara al nou projecte, però la realitat és que no tots han aconseguit convèncer el tècnic alemany. Un dels noms propis que més titulars ha generat ha estat el d'Ansu Fati.

Des que va finalitzar la temporada, Deco ha accelerat els contactes per remodelar l'equip. L'objectiu és clar: donar sortida a jugadors que no han complert amb les expectatives i, al mateix temps, alliberar massa salarial per abordar fitxatges clau. En aquest context, la situació d'Ansu Fati ha estat un dels temes prioritaris. L'atacant, després del seu retorn de cessió, tenia al davant la missió de demostrar que podia recuperar el seu millor nivell sota les ordres de Flick. Tanmateix, el tècnic alemany no ha vist en l'internacional espanyol l'espurna necessària per competir per un lloc a la davantera blaugrana.

L'opció de buscar una sortida en forma de cessió ha tornat a estar sobre la taula, i des dels primers dies del mercat, l'AS Monaco va aparèixer com el principal candidat per fer-se amb els seus serveis. L'operació, en principi, semblava encarrilada: cessió amb opció de compra i una fórmula que podia ser beneficiosa per a totes les parts.

L'aturada en la negociació i l'últim gir en el cas Ansu Fati

Durant diversos dies, el silenci informatiu sobre la possible sortida d'Ansu Fati al club del Principat va augmentar la incertesa. Molts seguidors blaugrana es preguntaven si la negociació s'havia trencat o si només era qüestió de temps que l'acord es fes oficial. Ha estat el periodista Fabrizio Romano qui ha donat llum verda als rumors aquest dimarts, confirmant que les converses entre el Mònaco i el Barça s'han reactivat i són a la fase final.

Segons ha publicat el periodista italià al seu compte de X, la fórmula negociada inclou una cessió, una opció de compra de 12 milions d'euros i una clàusula important de percentatge sobre una futura venda. Amb tot, sembla que només queden alguns petits serrells per acordar i un cop resolts, es farà oficial.

Els detalls que compliquen l'operació segons Gerard Romero

A la informació de Fabrizio Romano s'ha sumat la del periodista Gerard Romero, molt proper a l'actualitat culer, que ha matisat que el principal escull rau en el repartiment del salari del jugador. L'AS Monaco, segons les seves fonts, no està disposat a assumir el 100% de la fitxa d'Ansu Fati durant la cessió, cosa que ha alentit les negociacions i ha obligat ambdues parts a continuar perfilant els detalls perquè la cessió pugui arribar a bon port.

Aquest aspecte salarial és clau, ja que condiciona la viabilitat de l'operació tant per al Barça, que necessita alliberar massa salarial, com per al mateix futbolista, que busca un projecte on tornar a sentir-se important i tenir minuts de qualitat.

El rendiment d'Ansu Fati a la 24/25: molt per sota del que s'esperava

Si mirem les dades, la temporada 2024/25 no ha estat la que s'esperava per a Ansu Fati en clau blaugrana. L'atacant ha disputat 11 partits entre Lliga, Champions i Copa del Rei, però amb prou feines ha acumulat 298 minuts sobre la gespa, sense aconseguir cap gol ni assistència i rebent només una targeta groga. A LaLiga ha jugat 6 partits i només ha vist acció en 232 minuts, cosa que posa de manifest el seu rol secundari i la manca de confiança del cos tècnic.

Aquests registres confirmen que ni el mateix Flick ha acabat d'apostar decididament per Ansu, i que el club veu en una cessió la millor solució per evitar que el jugador continuï perdent valor de mercat.