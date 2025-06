Nova era al Pizjuán: Fitxatge exòtic del Sevilla per a la temporada 2025/26

La planificació esportiva als grans clubs no s'atura mai, encara que les circumstàncies puguin canviar d'un dia per l'altre. El Sevilla FC es troba en una fase en què els moviments als despatxos poden tenir un impacte directe en el rumb de l'equip i en les decisions de mercat que es prenguin en les pròximes setmanes.

El Sevilla FC, després d'una temporada marcada per la irregularitat, continua buscant la fórmula per recuperar el terreny perdut a LaLiga i tornar a les posicions que històricament ha ocupat a Europa. Les dificultats ofensives, especialment la manca d'arribada, creativitat i gol, han estat una de les grans assignatures pendents de la plantilla. Per això, el club fa temps que rastreja el mercat a la recerca de nous talents capaços d'aportar solucions immediates i diferencials en el joc ofensiu.

En aquest procés, el nom de Víctor Orta ha estat fonamental. L'exdirector esportiu ha intentat sempre avançar-se a la competència, posant el seu focus en mercats menys explorats i jugadors amb projecció internacional, lluny dels grans focus mediàtics. Tanmateix, la seva aventura a Nervión ja ha arribat al final i ara queda el dubte si les seves propostes les recollirà qui ocupi el seu lloc. Tot apunta que serà Antonio Cordón.

| Bluesky

L'aposta personal de Víctor Orta: un fitxatge amb aroma exòtic

Dins de les operacions que Orta tenia avançades, en destaca la d'un mitjapunta serbi que ha cridat l'atenció del mateix director esportiu pel seu rendiment i capacitat de desequilibri. Es tracta de Petar Stanic, futbolista del TSC de Sèrbia, que amb només 23 anys s'ha consolidat com una de les grans sensacions del seu campionat. És una informació del periodista italià Lorenzo Lepore.

Stanic ha brillat en l'actual temporada gràcies a les seves xifres: nou gols i set assistències des de la mitjapunta, un registre a l'abast de ben pocs en la seva posició. La seva joventut, qualitat tècnica i visió de joc han fet que no només el Sevilla posi els ulls en ell, sinó que altres clubs d'Europa i Nord-amèrica segueixin de prop la seva progressió. Segons la informació publicada per aquest periodista, el club nervionenc lidera la cursa per fer-se amb els seus serveis, però no està sol en la pugna.

Stanic és internacional sub-21 amb Sèrbia i s'ha convertit en titular indiscutible en el seu equip. A més de la seva aportació golejadora i assistent, destaca per la seva capacitat per arribar des de la segona línia i desencallar partits travats. El seu preu de mercat ronda els 2,5 milions d'euros segons el mateix Lepore, encara que pàgines especialitzades el taxen una mica per sota. El fet que entri en l'últim any de contracte —finalitza el 2026— facilita les negociacions per a un possible traspàs.

Un dels aspectes més interessants és que el mateix jugador estaria encantat de fer el salt a una lliga de més nivell, conscient que aquest pas podria ser clau per consolidar-se com a internacional absolut en el futur. La competència no serà senzilla: el Vancouver Whitecaps de la MLS ja ha fet una oferta formal i hi ha altres equips europeus atents a la seva evolució.