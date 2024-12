Ho confirma Adrián Sánchez: El nou interès del Barça es troba a Itàlia

Tot i que encara queda mitja temporada per davant, el FC Barcelona ja comença a planificar el mercat estival amb un objectiu clar: fitxar un davanter de garanties. I és que el club considera imprescindible trobar un relleu de qualitat per a Robert Lewandowski. Encara que el polonès continua sent un referent, la seva edat obliga el Barça a pensar en el futur i garantir la seva posició a la davantera.

Segons mitjans italians, el Barça ha posat els seus ulls en Marcus Thuram, davanter de l'Inter de Milà. L'interès no és nou, ja que el club català va estar a prop de fitxar-lo el 2023 quan acabava contracte amb el Borussia Monchengladbach. No obstant això, el jugador va optar per unir-se a l'Inter, on ha demostrat ser una peça fonamental. Aquesta temporada porta 12 gols i 6 assistències en 20 partits, convertint-se en un dels atacants més destacats de la Serie A.

El principal obstacle per al Barça és l'elevat preu que exigeix l'Inter pel seu traspàs. Segons les mateixes fonts, el club italià no estaria disposat a negociar per menys de 70 milions d'euros. Una xifra que complica l'operació, considerant les limitacions econòmiques que afronta el conjunt blaugrana. A més, diversos grans clubs, com Liverpool, PSG, Real Madrid i Arsenal, també estan interessats en el jugador francès, tal com ha comentat Adrián Sánchez, de Más que pelotas, en un vídeo.

Perquè l'operació fos viable, Marcus Thuram hauria de pressionar l'Inter i manifestar el seu desig d'unir-se al Barça. Això podria forçar el club italià a reduir les seves pretensions econòmiques, cosa que ja ha passat en el passat amb altres futbolistes. La relació del jugador amb Barcelona és especial, ja que va formar part del FCB Escola mentre el seu pare, Lilian Thuram, jugava al primer equip entre 2006 i 2008.

Un més a la llista

El Barça no és aliè al talent de Marcus Thuram. Al gener de 2023, ja hi va haver rumors sobre la seva possible arribada al Camp Nou. No obstant això, les negociacions no van arribar a concretar-se, i el jugador va acabar triant l'Inter. Ara, amb dos anys més d'experiència i estadístiques impressionants, torna a ser una opció per reforçar la davantera del conjunt català.

L'interès del Barça en Thuram no només respon a necessitats esportives, sinó també al seu perfil polivalent. Pot jugar com a davanter centre, però també adaptar-se a les bandes, oferint opcions tàctiques molt interessants. A més, el seu físic imponent i la seva habilitat tècnica el converteixen en un davanter modern, capaç de brillar en qualsevol sistema de joc.

Encara que l'operació sembla complicada, la història ha demostrat que el Barça sap com manejar aquest tipus de situacions. La clau estarà en la voluntat del jugador i en la capacitat del club per trobar fórmules financeres que facin viable el fitxatge. Mentrestant, els aficionats hauran d'esperar per veure si Marcus Thuram es converteix en el nou referent ofensiu del Barça en un futur proper.