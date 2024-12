El Getafe vol pescar al Betis, no compta per a Manuel Pellegrini

per Iker Silvosa

En pocs dies s'obrirà el mercat hivernal de fitxatges, una etapa crucial per als equips que busquen reforçar-se. Els clubs ja han començat a determinar quines posicions necessiten millorar de cara a la segona meitat de la temporada. Per a molts, aquest període és l'oportunitat perfecta per corregir problemes detectats en els primers mesos de competició.

Un dels noms que ha aparegut en el radar del Getafe és Cedric Bakambu, davanter del Real Betis, segons proclama un rumor d'El Gol Digital. El futbolista congolès no està gaudint del protagonisme que s'esperava quan va arribar al club andalús en el mercat hivernal de la temporada passada. El seu fitxatge va costar 5 milions d'euros, però el seu rendiment ha estat lluny de justificar aquesta inversió.

Aquesta temporada, Bakambu amb prou feines ha jugat 9 partits a LaLiga, amb només dues titularitats. En competicions com la Conference League i la Copa del Rei ha tingut una mica més de minuts, però el seu rendiment continua sent discret. En total, ha participat en 15 duels, aconseguint únicament 2 gols i 1 assistència. El titular indiscutible en la posició de davanter del Betis és Vitor Roque, amb el Chimy Ávila com el seu suplent de gala, cosa que ha deixat Bakambu amb poques oportunitats. Aquesta falta de continuïtat sembla haver despertat l'interès del Getafe, que busca alternatives per reforçar la seva línia ofensiva.

| Real Betis

La necessitat del Getafe

L'equip 'azulón' necessita urgentment un davanter per brindar competència a Álvaro Rodríguez. A més, Borja Mayoral continua lesionat, per la qual cosa l'arribada d'un atacant és prioritària. Encara que Cedric Bakambu és un dels noms que interessen, també han sonat altres com Umar Sadiq o Kelechi Iheanacho.

El Getafe veu en Bakambu un reforç interessant a causa de la seva velocitat i capacitat per ocupar diferents posicions en l'atac. No obstant això, segons la font anteriorment esmentada, el club no té intenció de desprendre's del jugador en aquest mercat hivernal. Manuel Pellegrini confia que Bakambu pugui ser útil durant la segona meitat de la temporada.

Aquesta decisió del tècnic xilè podria sorprendre, ja que el cert és que el congolès està molt lluny de ser aquell davanter letal que va demostrar ser al Villarreal entre 2015 i 2018. De fet, el seu valor de mercat actual és un dels més baixos de la seva carrera professional. És el mateix -2,5 milions d'euros- que fa 10 anys, quan militava al FC Sochaux que per aquell temps disputava la Ligue 1.

Per la seva banda, el jugador tampoc sembla estar interessat a sortir, malgrat la seva falta de protagonisme a LaLiga. Aquesta postura podria complicar les intencions del Getafe, que continua explorant opcions en el mercat. El desenllaç dependrà de com evolucionin les negociacions i de les necessitats finals de tots dos equips. Mentrestant, els aficionats esperen amb ànsia els moviments que defineixin aquesta finestra de fitxatges.