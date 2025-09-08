Acaba de deixar el Leganés: Fitxa per la Lliga de l'Iran

El mercat de fitxatges segueix deixant moviments inesperats en el panorama internacional, amb protagonistes que pocs imaginaven en destins tan llunyans. En aquesta ocasió, l'atenció se centra en un davanter format a la pedrera del FC Barcelona que, després del seu pas per diversos clubs espanyols, inicia una etapa completament nova.
Munir El Haddadi, de 30 anys, ha signat per l'Esteghlal FC després de la seva sortida del CD Leganés. L'atacant hispanomarroquí arriba lliure després de consumar-se el descens del conjunt pepiner a Segona Divisió, tancant així un cicle de dues temporades a Butarque. El seu contracte amb el club iranià és per a dos anys, amb la possibilitat de prolongar-se una campanya addicional si ambdues parts queden satisfetes amb el rendiment.
L'operació suposa el primer contacte del futbolista amb una lliga fora d'Europa, després d'una carrera marcada per la irregularitat. A Espanya, Munir va defensar les samarretes de València, Alabès, Sevilla, Getafe, Las Palmas i Leganés, acumulant més de 250 partits oficials a l'elit. Amb el FC Barcelona va arribar a debutar el 2014, marcant en el seu primer partit de lliga sota les ordres de Luis Enrique. Alguns fins i tot es van atrevir a anomenar-lo 'el nou Messi'. Res més lluny de la realitat.
Un fitxatge estrany en la història dels marroquins a l'Iran
L'arribada de Munir el converteix en el tercer marroquí que juga a la lliga iraniana. L'estiu passat, Ayoub El Amloud va signar pel Persépolis, on ja suma divuit partits de lliga. Abans, l'extrem Adil Chihi havia vestit la samarreta de l'Esteghlal, tot i que amb menys continuïtat, participant en només cinc partits oficials. Actualment, Munir serà l'únic representant marroquí a la Persian Gulf Pro League, fet que subratlla l'atipicitat del traspàs.
Coincidència amb Antonio Adán a la porteria
El davanter es retrobarà a Teheran amb una cara coneguda del futbol espanyol. Antonio Adán, exporter del Real Madrid, Betis i Atlético, defensa la porteria de l'Esteghlal i ha estat titular en les dues primeres jornades de lliga. La presència del veterà porter servirà com a nexe d'adaptació per a Munir, que s'integrarà en un vestidor dirigit pel portuguès Ricardo Sá Pinto.
L'Esteghlal no és un club qualsevol dins del panorama asiàtic. Acumula nou títols nacionals i manté una rivalitat històrica amb el Persépolis en el famós derbi de Teheran. En aquesta edició del campionat, el conjunt blau busca millorar la tercera plaça del curs passat i lluitar directament pel títol davant Tractor FC, actual campió.
En l'àmbit esportiu, Sá Pinto comptarà amb un jugador versàtil, capaç d'actuar com a extrem dret, segon punta o referència ofensiva. La seva experiència en contextos competitius de màxim nivell pot marcar diferències en una lliga on la intensitat física predomina sobre el talent tècnic. El repte per a Munir serà recuperar la regularitat perduda i convertir-se en el soci ideal dels atacants locals.
El moviment genera expectació no només a l'Iran, sinó també al Marroc i Espanya, on el seu fitxatge es percep com una raresa absoluta. Si aconsegueix adaptar-se ràpid, Munir podria transformar un canvi inesperat en l'oportunitat de revitalitzar una carrera que semblava estancada a Europa.