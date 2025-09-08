El Barça anuncia novedades con las lesiones de Frenkie de Jong y Gavi

La plantilla azulgrana trabaja en la Ciutat Esportiva con la mirada puesta en un tramo de calendario que exigirá máxima concentración. En pocas semanas, el equipo de Hansi Flick afrontará compromisos ligueros de alto nivel y un debut europeo en Newcastle. En este contexto, la enfermería ha vuelto a encender las alarmas, con dos nombres propios marcando la actualidad.

Gavi, entre la prudencia y la memoria reciente de una lesión grave

El canterano sufrió un golpe en la rodilla derecha durante un entrenamiento el pasado 29 de agosto. La zona afectada coincide con la misma articulación en la que padeció la rotura del cruzado anterior hace un año. Desde entonces, Gavi sigue un tratamiento conservador en la Ciutat Esportiva, sin previsión de someterse a nuevas pruebas médicas inmediatas. Según MARCA, su participación frente al Valencia dependerá exclusivamente de la evolución de las molestias en los próximos entrenamientos.

En el club se mantienen cautelosos, conscientes del largo periodo de recuperación que ya vivió el jugador entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024. La consigna actual es esperar y aplicar fisioterapia sin recurrir a intervenciones quirúrgicas, salvo que las molestias persistan más de lo esperado.

De acuerdo con Mundo Deportivo, el Barça se ha fijado un margen de tres semanas para observar cómo responde la rodilla. Si el dolor desaparece, Gavi retomará los entrenamientos progresivos. En caso contrario, se abrirían otros escenarios más invasivos, aunque de momento no están encima de la mesa.

De Jong, molestias musculares que generan otra incógnita

El caso del neerlandés es distinto pero igualmente relevante. Frenkie de Jong abandonó la concentración con su selección tras avisar de molestias en el glúteo. Ronald Koeman explicó que no completó el partido contra Polonia por precaución y fue liberado para regresar a Barcelona.

Ya en la Ciutat Esportiva, el centrocampista inició un plan de recuperación específico, con el informe médico remitido desde la Federación Neerlandesa. Según Mundo Deportivo, Flick no tiene previsto arriesgar con él frente al Valencia, pensando en el inminente estreno en la Champions.

El exjugador del Ajax ya mostró avances el pasado sábado cuando fue reconocido por los galenos del club. Aun así, la prudencia marca cada paso y no se esperan entrenamientos grupales durante esta semana. Su evolución será evaluada día a día, sin descartar por completo su presencia el domingo pero con pocas opciones reales. El cuerpo técnico prefiere contar con él al cien por cien para el partido europeo en St. James’ Park.

Con estos jugadores en duda, Flick deberá encontrar soluciones internas para el doble pivote. Marc Casadó se perfila como alternativa natural para acompañar a Pedri González, que brilló con la selección frente a Turquía.

El Barça afronta así un inicio de curso condicionado por la gestión de su centro del campo. La prudencia médica con Gavi y De Jong será clave para evitar recaídas en una temporada cargada de exigencia. Flick necesitará ajustar piezas y repartir esfuerzos si quiere mantener al equipo competitivo en todas las competiciones.