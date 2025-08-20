Baile de nombres para el 9 del Oviedo: Paunovic decide

El Real Oviedo volvió a disputar un partido de la Primera Divisón del fútbol español casi un cuarto de siglo después. La ilusión por regresar a la élite contrastó con la dura derrota sufrida en la primera jornada ante el Villarreal, donde el equipo de Veljko Paunovic apenas inquietó la portería rival.

El choque en La Cerámica dejó en evidencia una de las grandes carencias de la plantilla: la falta de un delantero centro de garantías. La dirección deportiva lo sabe y, según El Nacional, se ha puesto manos a la obra para encontrar un ‘9’ que permita al equipo luchar con más opciones por la permanencia.

La frustrada llegada de Luka Jović deja un vacío importante

Durante semanas, el Oviedo trabajó para cerrar la incorporación de Luka Jović. El atacante serbio era el gran objetivo para el frente ofensivo y las negociaciones estaban muy avanzadas. Sin embargo, cuando parecía que todo estaba encarrilado, el futbolista decidió aceptar la propuesta del AEK de Atenas.

El giro inesperado obligó al club asturiano a replantear su estrategia y buscar otras alternativas. La necesidad de encontrar un delantero de nivel se ha convertido en una prioridad absoluta para Paunovic, consciente de que su equipo necesita pólvora para sobrevivir en la máxima categoría.

Pau Cabanes, la opción joven procedente del Villarreal

Una de las alternativas más serias es la de Pau Cabanes, delantero de 20 años que pertenece al Villarreal, tal y como afirma la fuente ya mencionada anteriormente. El joven atacante regresó este verano tras una cesión en el Alavés, pero Marcelino no cuenta con él para la temporada. La idea en el club castellonense es volver a cederlo para que siga creciendo en la élite.

El Oviedo valora muy positivamente su talento y su condición de internacional sub-20 con España. No descartan una cesión simple, aunque también se ha planteado un traspaso con opción de recompra favorable al Villarreal. La operación, según apunta la información, sería bien vista en el Estadio de la Cerámica, lo que facilitaría la negociación.

Kelechi Iheanacho, la alternativa con más experiencia

El otro nombre sobre la mesa es el de Kelechi Iheanacho, delantero nigeriano del Sevilla. El atacante busca salida tras quedarse sin sitio en los planes de Nervión. Su trayectoria incluye etapas en el Manchester City y en Leicester, donde llegó a ser uno de los delanteros más prometedores de la Premier League.

Aunque no atraviesa su mejor momento, Iheanacho aportaría experiencia y jerarquía a un Oviedo que necesita referentes ofensivos. Además, en Sevilla facilitarían su salida, conscientes de que no entra en la planificación deportiva para esta temporada. Eso sí, las últimas informaciones apuntan a que está muy cerca de marcharse al Samsunspor de Turquía.

Paunovic, en el centro de la decisión final

Veljko Paunovic será el encargado de elegir cuál de las opciones se ajusta mejor a sus necesidades tácticas. El técnico ha insistido en la importancia de reforzar la delantera para evitar que el equipo se vea condenado al sufrimiento en la lucha por evitar el descenso.

Con poco más de una semana para que cierre el mercado, el Oviedo acelera en busca de un delantero que marque la diferencia. Entre la juventud de Pau Cabanes y la experiencia de Iheanacho, el club asturiano deberá encontrar el equilibrio que le permita competir con más garantías en su regreso a la élite.