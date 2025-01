El Atlético de Madrid quiere pescar en Osasuna: Le piden 25 millones a Gil Marín

El CA Osasuna está protagonizando una gran temporada que lo coloca en la disputa por los puestos europeos. Bajo la dirección de Vicente Moreno, el conjunto navarro ha encontrado un equilibrio casi perfecto entre el trabajo colectivo y el talento individual de sus nuevas incorporaciones. Sin embargo, ese éxito en los terrenos de juego les está pasando factura en forma de pretendientes para varias de sus figuras.

Tras la marcha de David García al Al-Rayyan de Catar, Osasuna se reforzó con Enzo Boyomo, un central joven que venía de cuajar una magnífica campaña en el Real Valladolid (club con el que ascendió a LaLiga EA Sports) y que, a su vez, contaba con experiencias previas en Toulouse, Albacete o el Blackburn Rovers inglés.

Apenas le ha costado tiempo adaptarse a El Sadar y a la exigencia de Vicente Moreno. A sus 23 años, Boyomo ha completado la mayoría de los partidos posibles en este curso, demostrando su poderío físico, su inteligencia táctica y su solvencia en los duelos directos, razones que han llamado la atención de un Atlético de Madrid en búsqueda activa de centrales. Así lo ha avanzado el medio El Nacional.

Refuerzo necesario en la zaga

Diego Pablo Simeone, que ya apuntó la necesidad de reforzar la zaga, habría puesto sus ojos en el central camerunés y ve en él un recambio ideal para cubrir las previsibles salidas de jugadores como Axel Witsel, Reinildo Mandava o César Azpilicueta, que no entrarían en los planes del Cholo de cara a la próxima campaña. Además, el uruguayo José María Giménez no deja de generar dudas por las constantes lesiones que lo han apartado de los onces clave en temporadas anteriores y Clément Lenglet tiene contrato de cesión.

No es la primera vez que el Atleti mira hacia Pamplona para reforzar su plantilla. En las últimas campañas, la vinculación entre ambos clubes ha sido notable, ya fuera por traspasos o por cesiones con cierta frecuencia. Sin embargo, en el caso de Boyomo, la operación no se antoja sencilla. El zaguero, que apenas firmó por Osasuna en verano a cambio de unos cinco millones de euros, tiene fijada ahora una cláusula de rescisión de 25 millones.

Esta cantidad no sería un problema insalvable para la economía colchonera, pero obligaría a una negociación en la que el club rojiblanco trate de reducir costes o incluir alguna fórmula que abarate el fichaje (jugadores, bonus o pagos fraccionados). No obstante, Osasuna no tiene urgencias económicas y, tras ver los resultados positivos en la clasificación, luchará por mantener en su plantilla a uno de sus pilares defensivos.

Por su parte, el propio Boyomo no oculta su ambición: a pesar de estar agradecido con Osasuna por brindarle la oportunidad de asentarse en LaLiga EA Sports, es consciente de que una hipotética llegada al Atlético de Madrid supondría un paso de gigante en su carrera. Aun así, es un jugador que se muestra centrado en seguir creciendo en Pamplona y que no forzará una salida inmediata si las condiciones no son ventajosas para ambas partes.