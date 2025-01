L'Atlético de Madrid ho vol tot: El crack al qual aspira Diego Simeone

L'Atlético de Madrid continua mostrant la seva ambició en el mercat d'hivern i, sota la direcció esportiva de Carlos Bucero i les peticions del tècnic Diego Pablo Simeone, segons el periodista Graeme Bailey, ha posat els seus ulls en Christopher Nkunku, jugador del Chelsea amb el qual ja existia cert interès des de l'etapa del francès al RB Leipzig. Nkunku, un atacant de gran versatilitat que pot actuar com a davanter centre, mitjapunta o extrem, no ha acabat d'assentar-se a la Premier League, en part pels problemes físics que va arrossegar la passada temporada. Encara que el seu rendiment en l'actual campanya ha millorat, no ha trobat la regularitat desitjada, cosa que ha portat el Chelsea a plantejar-se una sortida, en forma de cessió o fins i tot traspàs, abans que es tanqui la finestra de fitxatges.

El context del Chelsea, que va abonar uns 60 milions d'euros pel seu fitxatge procedent del Leipzig a l'estiu de 2023, no ha estat del tot propici per al francès de 27 anys. L'equip, ara dirigit per Enzo Maresca, travessa una fase de reconstrucció i compta amb una plantilla plena de noms de gran nivell, però amb rols poc definits. Això ha afectat la continuïtat de Nkunku, que suma 27 partits disputats aquesta temporada, amb un balanç de 12 gols i 4 assistències repartits en Premier League, la UEFA Conference League (i la seva fase prèvia) i la EFL Cup. El francès, el valor de mercat del qual ronda els 50 milions d'euros en l'última revisió, havia assolit un pic de 80 milions fa només un any, quan enlluernava a la Bundesliga.

Per a Simeone, l'arribada d'un jugador amb la capacitat de desequilibri i la projecció golejadora de Nkunku es fa prioritària, encara més després de veure com les diferents variants ofensives de l'Atlético no han ofert la regularitat esperada. La presència d'Antoine Griezmann com a indiscutible a la zona d'atac necessita un acompanyant capaç de generar perill constant, i Nkunku, per la seva mobilitat i la seva capacitat per associar-se entre línies, encaixaria a la perfecció en el sistema que el 'Cholo' busca implantar. És, a més, un futbolista que ja va cridar l'atenció de la cúpula blanc-i-vermella a la Champions League de 2020, quan militava al Leipzig i va deixar la seva empremta durant el recordat duel de Lisboa davant els colchoneros.

| @chelseafc

Altres opcions de mercat

El Chelsea no veuria amb mals ulls la possibilitat d'alliberar el francès, atès que l'overbooking d'atacants a Stamford Bridge, unit a les seves altes expectatives salarials i a la política de fitxatges del club, han complicat la seva adaptació. L'Atlético de Madrid, per la seva banda, afronta altres negociacions, com la possible arribada del defensa David Hancko (Feyenoord) o l'exploració dels casos de Samú Costa (al Mallorca) i Fabián Ruiz, però la peça que més anhela Simeone és Nkunku. La direcció esportiva colchonera considera que la seva explosivitat i el seu talent marcarien la diferència en un projecte que continua aspirant a lluitar per LaLiga i, de passada, a millorar en competicions continentals.

Mentrestant, les converses amb el Chelsea es mantenen en una fase preliminar, i el cost d'una cessió amb opció de compra (o fins i tot un traspàs definitiu) seria considerable per a les arques blanc-i-vermelles. Malgrat això, l'Atlético confia en la disposició del club londinenc a desprendre's d'un dels seus jugadors més costosos. Si Nkunku acaba aterrant al Metropolitano, Simeone comptaria amb un reforç de luxe per afiançar la davantera i continuar competint per tot en la segona meitat de la temporada. En definitiva, l'Atlético de Madrid vol donar un cop d'efecte amb un fitxatge estel·lar, i Christopher Nkunku encapçala aquesta llista de desitjos que el 'Cholo' desitja veure complerta.