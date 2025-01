Álvaro Cervera dona novetats sobre els fitxatges del Tenerife: 'Em consta...'

El CD Tenerife viu dies convulsos a la Lliga Hypermotion. Situat en l'última posició de la taula amb 14 punts després de 21 jornades, el conjunt blanquiblau no aconsegueix sortir del pou i acumula una dinàmica molt preocupant de mals resultats. Després del 0-3 encaixat dimarts passat davant el Levante —partit ajornat de la jornada 12—, les alarmes s'han encès definitivament a l'Heliodoro Rodríguez López. El retorn d'Álvaro Cervera a la banqueta pretenia reactivar l'equip, però, de moment, el canvi d'entrenador no ha vingut acompanyat de punts.

El tècnic, que anteriorment va veure com els seus pupils oferien una bona imatge contra Osasuna a la Copa del Rei (malgrat l'eliminació per 1-2), es va mostrar conscient de la urgència existent per reforçar la plantilla en aquest mercat d'hivern. A la conferència de premsa prèvia al xoc davant el Levante, Cervera va voler deixar clar que no va arribar exigint fitxatges: “Álvaro Cervera no va arribar i va dir ‘vull això i allò altre’. Per a mi, la plantilla està bé per a Segona”. No obstant això, va reconèixer que fan falta peces concretes per millorar el rendiment de l'equip. Sobretot, es va referir a dos objectius: un futbolista amb arribada i un altre que doni més solidesa a la rereguarda.

Dos reforços en ment

El Tenerife, tal com va expressar el seu tècnic, està treballant de manera activa en el mercat de fitxatges. Cervera va donar pistes sobre el perfil de jugador que desitja incorporar: “Parlant amb els nous propietaris i amb el staff hem coincidit que hem de millorar l'arribada a l'àrea contrària i reforçar alguna cosa enrere. Per exemple, si Sergio (González) juga de migcentre, hauríem de fitxar un central; i si el col·loquem enrere, necessitaríem un reforç per a la zona ofensiva. No estem en disposició d'exigir, però si podem portar alguna cosa, molt millor”.

L'entrenador blanquiblau confirmava així les informacions de moviments en la davantera i en defensa, si bé no es va atrevir a donar noms concrets. Sí que va deixar entreveure que el club està fent gestions: “Em consta que hi ha diverses coses específiques en què el club està treballant. Una d'elles és la part de dalt, però no et puc dir si és un davanter centre o un jugador més de banda. Hi ha dues cosetes molt específiques que, si poguéssim incorporar, ens anirien bé”.

Una situació límit a la taula

El panorama de la lliga no acompanya. Després de 21 jornades, el Tenerife tanca la classificació amb 14 punts, situant-se en la 22a plaça de LaLiga Hypermotion. El Cádiz, que marca la salvació, té de moment 25 unitats, encara que amb un partit menys disputat (el conjunt gadità ha jugat només 20 dates). Els recents mals resultats —entre ells, la derrota davant el Levante (0-3), el 0-1 davant el Burgos o el 0-3 davant el Córdoba— han minvat anímicament una plantilla que no acaba de reaccionar. Al mateix temps, l'afició a l'Heliodoro observa amb preocupació el curs dels esdeveniments.