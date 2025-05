L'Atlètic de Madrid se'n va de compres: Els 7 fitxatges que demana Simeone per a la 25/26

L'Atlètic de Madrid ja mira al futur. A poques setmanes de finalitzar una temporada que serà recordada per quedar lluny dels objectius marcats, el club blanc-i-vermell comença a preparar un profund rentat de cara per al pròxim curs. Amb Diego Pablo Simeone al comandament, els colchoneros són conscients que han de reforçar substancialment una plantilla que no ha respost com s'esperava en cap competició. Ha tingut trams que sí, que fins i tot van arribar a il·lusionar, però res més lluny de la realitat.

A falta de poques jornades per al tancament de LaLiga 24/25, l'Atlètic de Madrid es troba còmodament instal·lat en la tercera plaça, però molt lluny del FC Barcelona i Reial Madrid, els dos primers classificats. Aquesta posició, encara que assegura la classificació a la pròxima edició de la Champions League, no satisfà l'afició ni la directiva blanc-i-vermella. L'eliminació primerenca en vuitens de final de la Champions i les semifinals de Copa del Rei han deixat clar que l'equip necessita una important renovació.

Diego Simeone, juntament amb el director esportiu Carlos Bucero, ja han mantingut diverses converses on han consensuat quines són les necessitats del club de cara al mercat d'estiu. El tècnic argentí sap que el pròxim mercat serà fonamental per recuperar la competitivitat perduda.

Les 7 posicions clau que Simeone vol reforçar

Segons ha informat Rubén Uría, Simeone ha demanat reforçar set posicions molt concretes. Aquestes peticions evidencien les mancances que l'entrenador ha detectat durant aquesta temporada, especialment en defensa i mig del camp, on més problemes ha mostrat l'equip madrileny.

Les posicions sol·licitades per Simeone són: dos centrals que aportin solidesa defensiva i joc aeri, una de les grans debilitats actuals; també un lateral esquerre per millorar la profunditat i solidesa defensiva per la banda; dos migcampistes, preferentment un de perfil creatiu i un altre amb capacitat de recuperació per equilibrar l'equip; un extrem amb habilitat per al regat, que aporti velocitat i desbordament en situacions d'atac estàtic; i, per últim, un davanter centre que pugui compartir o disputar la titularitat amb Álvaro Morata, actual golejador de l'equip.

Ja hi ha alguns noms

Encara que no hi ha confirmacions oficials, als despatxos de l'Atlètic comencen a sonar noms il·lusionants. El central argentí Cuti Romero, actualment peça clau del Tottenham i campió del món amb Argentina, encapçala les preferències per reforçar la defensa blanc-i-vermella. El seu lideratge, contundència i capacitat per treure la pilota jugada encaixen perfectament en l'esquema tàctic de Simeone.

Al centre del camp, el jove talent del Villarreal, Álex Baena, apareix amb força. El migcampista espanyol ha demostrat un notable creixement aquesta temporada, amb gols importants i molta influència en el joc ofensiu de l'equip castellonenc. La seva incorporació seria ideal per aportar frescor, talent i arribada des de segona línia.

La necessitat de realitzar entre 6 i 7 incorporacions reflecteix clarament la magnitud de la renovació que Simeone considera imprescindible. A més, s'ha deixat oberta la possibilitat de sumar complements addicionals en funció de les oportunitats que presenti el mercat, buscant maximitzar la qualitat i la competitivitat de l'equip.