El Athletic de Bilbao tiene claro su plan B si se va Nico Williams

En el horizonte del Athletic Club se avecina una operación de gran calado. La salida de Nico Williams parece cuestión de tiempo. El joven extremo, uno de los futbolistas más determinantes del equipo y con una progresión imparable, ya ha trasladado su decisión al club: no renovará, y su cláusula de rescisión, fijada en 58 millones de euros, lo hace un caramelo demasiado jugoso para los grandes de Europa.

Desde hace meses, varios gigantes del continente le siguen la pista. Con solo 22 años, su desequilibrio, velocidad y capacidad de asistir y marcar lo han convertido en una pieza muy cotizada. A diferencia del pasado verano, en el que tras una gran Eurocopa optó por quedarse en Bilbao, esta vez el deseo de cambiar de aires es firme. Y en Lezama lo saben.

| Selección Española, XCatalunya

Una pérdida anunciada que requiere reacción

Nadie duda de que su marcha será un golpe para el club, no solo por lo que aporta en el campo, sino también por lo que representa: un símbolo de la cantera, un emblema de la nueva generación. Sin embargo, el club bilbaíno ya ha empezado a trabajar para llenar ese vacío de la mejor forma posible.

Ernesto Valverde no se ha quedado de brazos cruzados. El técnico, experimentado y conocedor del entorno, entiende que una pérdida como la de Nico no se suple con un jugador cualquiera. Es necesario encontrar una alternativa que no solo tenga proyección, sino que también comprenda el estilo y la filosofía del club.

Una apuesta coherente con la política del Athletic

El plan de Valverde y la dirección deportiva es claro: reinvertir parte del dinero ingresado por la cláusula de Nico en un perfil que pueda ofrecer rendimiento inmediato y crecimiento a largo plazo. En ese sentido, se valora que el nuevo fichaje tenga experiencia en la liga española, que sea joven, comprometido y con margen de mejora. Además, la opción de traer a alguien que hable el idioma futbolístico del Athletic es clave para no romper la dinámica del vestuario.

El entrenador también ha dado pistas en sus últimas intervenciones públicas. Ha hablado de la necesidad de “reforzar zonas clave con talento emergente” y de “apostar por futbolistas con hambre y capacidad de liderazgo”. Una descripción que parece hecha a medida del nombre que ya está en la agenda.

| F.C. Barcelona, @athleticlub, Canva Creative Studio, XCatalunya

Un talento que ha convencido a Valverde

Durante la última temporada, este jugador ha demostrado una madurez futbolística notable, liderando a su equipo con personalidad y siendo decisivo en partidos importantes. Ha logrado consolidarse como uno de los jóvenes más prometedores de LaLiga, gracias a su visión de juego, polivalencia y facilidad para moverse en distintas posiciones ofensivas.

No es un desconocido para la dirección deportiva del Athletic. De hecho, ya estuvo en el radar durante el pasado verano, pero en aquel momento su club logró retenerlo tras renovar su contrato. Esta vez, sin embargo, el contexto ha cambiado. La posibilidad de disputar competiciones europeas, el reto de consolidarse en un proyecto ambicioso y el interés explícito de Valverde podrían inclinar la balanza a favor del conjunto bilbaíno.

Una cláusula asumible con el dinero de Nico Williams

El principal obstáculo para cerrar la operación es económico: su cláusula de rescisión está cifrada en 30 millones de euros. Pero con los ingresos asegurados por la salida de Nico Williams, el Athletic tendría margen para afrontar esa cifra sin comprometer su salud financiera.

Además, hay un detalle que ha llamado la atención del entorno: el jugador ya ha sido seguido de cerca por el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, lo que confirma que su nivel está alcanzando cotas importantes. Si todo avanza según lo previsto, y no hay sorpresas de última hora, Ernesto Valverde podría contar con un refuerzo de lujo para reconstruir su banda izquierda.

Y ese futbolista, llamado a llenar el vacío de Nico Williams en San Mamés, no es otro que Aimar Oroz.