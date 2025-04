La misteriosa noia que acompanya Pau Cubarsí

Mentre el jove central del FC Barcelona continua consolidant-se com un dels pilars més ferms de la defensa blaugrana, hi ha un altre aspecte de la seva vida que està despertant gairebé tant interès com el seu rendiment sobre la gespa: la seva vida amorosa. I és que quan es tracta de futbolistes tan prometedors i mediàtics, qualsevol gest fora del camp pot convertir-se en una autèntica revolució a les xarxes.

El sopar que va encendre les alarmes

Tot va començar amb una trucada al programa "Que no surti d'aquí" de Catalunya Ràdio. Una oient va explicar que havia coincidit amb una de les joies més valuoses del Barça en un conegut restaurant barceloní. Fins aquí, tot podria semblar normal, si no fos perquè el futbolista estava molt ben acompanyat. La taula per a dos, les mirades, els petons discrets però evidents... Tot apuntava a una cita en tota regla. Les paraules de l'oient van ser ratificades pel periodista Víctor Navarro, qui va assegurar que el jugador tenia, en efecte, una "amiga especial".

Setmana Santa amb sorpresa inclosa

A partir d'aquest moment, els seguidors més atents van començar a lligar caps. I la cosa es va escalfar encara més quan, durant les vacances de Setmana Santa, el jugador va ser vist de nou amb una noia a Calella de Palafrugell, un racó molt estimat de la Costa Brava. En aquesta ocasió, no es tractava d'una simple coincidència: unes seguidores no van dubtar a gravar i fotografiar el jugador mentre passejava amb la seva companya, molt còmplices, com si fossin una parella.

L'encarregat de difondre el material va ser el tiktoker Javi Hoyos. El creador de contingut va rebre les imatges de mans d'unes seguidores del jugador, que asseguraven que havien vist de prop l'afecte entre ambdós. Al vídeo, el jove futbolista apareix caminant per la platja amb una noia rossa, i en un moment concret, se'l veu passar-li el braç per l'espatlla amb total naturalitat.

Identitat sota sospita

Com sol passar, no va trigar a sorgir una teoria alternativa: i si la noia era la seva germana? En efecte, Pau Cubarsí té una germana gran, Irene, amb qui se l'ha vist en múltiples ocasions i que ha generat confusió en el passat. No obstant això, aquesta hipòtesi es desmunta sola: actualment, Irene està vivint a Austràlia, tal com ha mostrat a les seves xarxes socials. Per tant, les probabilitats que sigui ella a les imatges són pràcticament nul·les.

Un perfil baix molt calculat

Fins ara, el jugador no ha confirmat ni desmentit res. I té sentit: amb només 18 anys, Pau Cubarsí està vivint un moment dolç en la seva carrera esportiva i probablement prefereixi mantenir la seva vida privada lluny del focus mediàtic. No obstant això, la curiositat està servida, i les xarxes s'han convertit en un bullidor de teories sobre la identitat de la noia.

La clau està en aquesta imatge, la que va compartir Javi Hoyos. En ella, es veu el jove futbolista amb una noia al seu costat, i el gest de proximitat ho diu tot: còmplices, relaxats, sense amagar-se. Potser no sigui una confirmació oficial, però per a molts seguidors, aquesta escena a la Costa Brava ha estat suficient per encendre totes les alarmes.