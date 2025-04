Afecta Lamine Yamal: El Barça pren una decisió definitiva amb Nico Williams

Durant mesos, el seu nom ha estat circulant en els despatxos del Camp Nou. Hi havia il·lusió entre els aficionats, esperança en alguns sectors del club i fins i tot s'havia especulat amb fórmules per encaixar la seva arribada. No era una operació senzilla: el context financer del Barça, les exigències del jugador, la competència… tot apuntava que seria un fitxatge difícil, però no impossible. Tanmateix, en un gir tant sorprenent com contundent, el club ha tancat la carpeta.

Deco pren decisions amb antelació



Mentre la direcció esportiva del FC Barcelona segueix esperant el vistiplau de LaLiga per recuperar marge salarial —pendent que s'acabin les obres dels palaus VIP del nou Spotify Camp Nou—, Deco ha començat a prendre decisions estratègiques. Una de les primeres, i més rellevants, ha estat la de descartar definitivament un dels fitxatges més esperats per l'afició. La idea és clara: no es reforçaran ni els extrems ni la posició de davanter centre.

@nicolas_williams9

L'atac actual, més que suficient



El motiu? El rendiment actual de la plantilla. Raphinha i Lamine Yamal estan rendint a un nivell altíssim a les bandes. Ferran Torres, que ha sabut aprofitar les seves oportunitats, també entra en l'equació com a comodí ofensiu. Fins i tot Fermín López ha estat provat al costat en moments puntuals, complint amb nota. En vista d'aquests noms, el tècnic Hansi Flick ha donat el seu vistiplau per no invertir en aquesta zona del camp.

FC Barcelona

A la davantera, Lewandowski continua tenint la confiança plena



Tampoc es buscarà un substitut per a Lewandowski. El davanter polonès té un any més de contracte i continua sent una peça fonamental en l'esquema blaugrana. La seva relació amb Flick és excel·lent, fruit de la seva etapa conjunta al Bayern, i l'entrenador confia plenament en el seu rendiment de cara al pròxim curs. En cas de necessitar rotacions, el cos tècnic compta amb solucions internes com Ferran o fins i tot Dani Olmo, la polivalència del qual permet jugar com a fals nou.

L'elegit… es queda fora del Camp Nou



I és aquí on arriba la revelació. Malgrat els rumors, les filtracions, les especulacions de mercat i les esperances de molts, el Barcelona no fitxarà Nico Williams. El jove talent de l'Athletic Club ha estat en l'òrbita culer des de fa temps, però entre els alts costos de l'operació, els dubtes del propi jugador i l'aposta per Olmo, el club ha optat per mirar cap a dins i no cap a Lezama. Nico continuarà a Bilbao… o buscarà una altra aventura, però no serà vestit de blaugrana.

El Barça aposta per la continuïtat i la confiança en la seva actual plantilla, deixant clar que no sempre fitxar és la solució. Amb Flick al capdavant i sense fitxatges bomba, la prioritat és consolidar un projecte estable i sostenible.

Una decisió que marca el full de ruta del Barça per al pròxim mercat: estabilitat, confiança en els que hi són, i un missatge clar al vestidor i a l'afició. No hi haurà fitxatges de relleu… almenys, no en atac.