Atac surrealista de Vítor Roque contra el Betis

El pas de Vítor Roque pel Real Betis s'ha convertit en un episodi breu però ple de controvèrsia. Tot i que el davanter brasiler va arribar amb altes expectatives a l'equip verd-i-blanc, el seu rendiment i la seva sortida cap al Palmeiras han generat un culebró que sembla no haver acabat. La seva presentació amb el conjunt brasiler ha deixat unes declaracions que han caigut com un gerro d'aigua freda a Sevilla, on el seu breu pas no va deixar la petjada esperada.

Vítor Roque va aterrar al Benito Villamarín amb la intenció de reivindicar-se, però els seus números reflecteixen que no va aconseguir brillar com s'esperava. En sis mesos va disputar 33 partits amb la samarreta verd-i-blanca, aconseguint només 7 gols i 2 assistències. La seva falta de contundència a l'àrea i la irregularitat en el seu joc van generar dubtes sobre el seu paper a l'equip. Finalment, després d'una operació en què el FC Barcelona va pressionar per tancar la seva venda al Palmeiras, l'atacant va tornar al Brasil, on ha fet unes declaracions que han sorprès l'afició del Betis.

Unes paraules que han causat indignació

Durant la seva presentació amb el Palmeiras, Roque va ser consultat sobre la seva sortida del Betis i Barcelona. La seva resposta no va poder ser més contundent: "Quan el Palmeiras t'ofereix un contracte és difícil dir-li que no. He tornat amb la consciència tranquil·la. Ara ja ha passat, estic concentrat aquí. Vull fer-ho el millor que pugui per en un futur poder tornar a Europa".

No obstant això, l'afirmació que realment ha molestat a Sevilla ha estat la comparació entre els objectius esportius del Betis i el Palmeiras. "Al Betis lluitàvem per poder estar a la Conference League. Al Palmeiras lluitarem per guanyar la lliga i optar a tots els títols", llançant un missatge que ha estat interpretat com un menyspreu al club espanyol.

Les paraules del brasiler no han caigut bé entre els seguidors del Betis, que el van rebre amb gran il·lusió i el van acomiadar amb respecte malgrat el seu escàs impacte. A les xarxes socials, nombrosos aficionats han expressat la seva decepció, acusant el jugador de falta de gratitud i d'un oportunisme innecessari. A més, el seu agent, André Cury, també va criticar el Betis per fitxar un altre davanter al gener, cosa que ha intensificat la polèmica.

El seu futur al Palmeiras i la comparació amb Endrick

Ara, al Palmeiras, Vítor Roque busca rellançar la seva carrera i demostrar per què va ser considerat una de les majors promeses del futbol brasiler. La seva arribada suposa un reemplaçament per a Endrick, qui s'unirà al Real Madrid a l'estiu. Roque ha intentat minimitzar la suposada rivalitat entre ambdós, assegurant que "els mitjans sempre comparen i creen aquesta rivalitat, però mai no hi va haver res d'això. No som rivals, som amics i companys".

Malgrat les declaracions polèmiques, la seva prioritat ara és rendir a gran nivell al Brasil i somiar amb un retorn a Europa en el futur. No obstant això, la seva sortida del Betis deixa una sensació agredolça, amb un desenllaç que pocs esperaven i unes paraules que han marcat el seu comiat de manera poc elegant.