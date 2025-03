El Barça vol Ratiu i ofereix un jugador al Rayo Vallecano per rebaixar el preu

El FC Barcelona continua treballant en la planificació de la seva plantilla per a la pròxima temporada i una de les seves prioritats és reforçar el lateral dret. En aquest sentit, Andrei Ratiu, jugador del Rayo Vallecano, s'ha convertit en un objectiu clau per al club blaugrana. El futbolista romanès ha destacat aquesta temporada per la seva solidesa defensiva i la seva capacitat per projectar-se en atac, cosa que ha cridat l'atenció de la direcció esportiva blaugrana.

Tanmateix, la clàusula de rescissió de Ratiu, fixada en 25 milions d'euros, suposa un obstacle per al Barça, que busca fórmules per abaratir l'operació. En aquest context, el club català, segons han informat des d'OKDiario, estaria disposat a incloure en la negociació a Pablo Torre, migcampista de 21 anys que no ha tingut els minuts esperats en el primer equip sota les ordres de Hansi Flick.

| UEFA

Pablo Torre, moneda de canvi en l'operació

El jove migcampista càntabre va arribar al Barça com una promesa de futur, però el seu rendiment no ha estat l'esperat. Aquesta temporada ha disputat 12 partits en totes les competicions, acumulant 373 minuts en total. Ha marcat 4 gols i ha repartit 3 assistències, però no ha aconseguit consolidar-se en l'esquema de l'equip.

A LaLiga, Torre ha jugat 8 encontres, anotant 3 gols i donant 1 assistència en 260 minuts de joc. A la Copa del Rei ha tingut més protagonisme amb 2 partits, 1 gol i 2 assistències, mentre que a la Champions League amb prou feines ha sumat 19 minuts en 2 aparicions. La seva falta de continuïtat i la competència en la plantilla han portat el Barça a plantejar la seva sortida en forma de cessió o traspàs.

El Rayo Vallecano manté la seva postura

Malgrat l'interès del Barcelona en Ratiu, el Rayo Vallecano no sembla disposat a facilitar la sortida del jugador. David Cobeño, director esportiu del club madrileny, ha deixat clar que només acceptaran la seva marxa si s'abona la clàusula de rescissió. A més, el Villarreal, anterior club del lateral romanès, posseeix el 50% d'una futura venda, cosa que obliga el Rayo a mantenir una postura ferma en les seves exigències econòmiques.

La possibilitat d'incloure a Pablo Torre en l'operació podria ser una via per arribar a un acord, ja que el migcampista podria trobar en el Rayo un equip on tenir més continuïtat i demostrar la seva qualitat. Tanmateix, la competència per Ratiu és alta, ja que altres clubs europeus, especialment de la Premier League i la Serie A, també han mostrat interès en el seu fitxatge.