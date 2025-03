Surrealista ataque de Vítor Roque contra el Betis

El paso de Vítor Roque por el Real Betis se ha convertido en un episodio breve pero lleno de controversia. A pesar de que el delantero brasileño llegó con altas expectativas al equipo verdiblanco, su rendimiento y su salida hacia Palmeiras han generado un culebrón que parece no haber terminado. Su presentación con el conjunto brasileño ha dejado unas declaraciones que han caído como un jarro de agua fría en Sevilla, donde su breve paso no dejó la huella esperada.

Vítor Roque aterrizó en el Benito Villamarín con la intención de reivindicarse, pero sus números reflejan que no consiguió brillar como se esperaba. En seis meses disputó 33 partidos con la camiseta verdiblanca, logrando apenas 7 goles y 2 asistencias. Su falta de contundencia en el área y la irregularidad en su juego generaron dudas sobre su papel en el equipo. Finalmente, tras una operación en la que el FC Barcelona presionó para cerrar su venta al Palmeiras, el atacante regresó a Brasil, donde ha dado unas declaraciones que han sorprendido a la afición del Betis.

Unas palabras que han causado indignación

Durante su presentación con Palmeiras, Roque fue consultado sobre su salida del Betis y Barcelona. Su respuesta no pudo ser más contundente: "Cuando Palmeiras te ofrece un contrato es difícil decirle que no. He regresado con la conciencia tranquila. Ahora ya pasó, estoy concentrado aquí. Quiero hacerlo lo mejor que pueda para en un futuro poder regresar a Europa".

Sin embargo, la afirmación que realmente ha molestado en Sevilla ha sido la comparación entre los objetivos deportivos de Betis y Palmeiras. "En el Betis luchamos por poder estar en la Conference League. En el Palmeiras lucharemos por ganar la liga y optar a todos los títulos", lanzando un mensaje que ha sido interpretado como un menosprecio al club español.

Las palabras del brasileño no han sentado bien entre los seguidores del Betis, que lo recibieron con gran ilusión y lo despidieron con respeto a pesar de su escaso impacto. En redes sociales, numerosos aficionados han expresado su decepción, acusando al jugador de falta de gratitud y de un oportunismo innecesario. Además, su agente, André Cury, también criticó al Betis por fichar a otro delantero en enero, lo que ha intensificado la polémica.

Su futuro en Palmeiras y la comparación con Endrick

Ahora, en Palmeiras, Vítor Roque busca relanzar su carrera y demostrar por qué fue considerado una de las mayores promesas del fútbol brasileño. Su llegada supone un reemplazo para Endrick, quien se unirá al Real Madrid en verano. Roque ha tratado de minimizar la supuesta rivalidad entre ambos, asegurando que "los medios siempre comparan y crean esa rivalidad, pero nunca hubo nada de esto. No somos rivales, somos amigos y compañeros".

A pesar de las declaraciones polémicas, su prioridad ahora es rendir a gran nivel en Brasil y soñar con un regreso a Europa en el futuro. Sin embargo, su salida del Betis deja una sensación agridulce, con un desenlace que pocos esperaban y unas palabras que han marcado su despedida de manera poco elegante.