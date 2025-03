Manuel Pellegrini pren una decisió amb Fran Vieites

per Iker Silvosa

El Real Betis continua ajustant la seva plantilla de cara al proper mercat de fitxatges, i una de les decisions més rellevants involucra Fran Vieites. El porter gallec, que va arribar el 2021 procedent del Lugo per reforçar el filial, no continuarà en els plans del primer equip sota la direcció de Manuel Pellegrini. Així ho assegura Fichajes.net. L'arribada imminent d'Álvaro Valles ha precipitat aquesta decisió, deixant Vieites en una posició complicada dins del club.

Al llarg de la present campanya, Vieites ha disputat 11 partits en totes les competicions, acumulant 990 minuts. Durant aquests partits, ha encaixat 15 gols i només ha aconseguit mantenir la seva porteria imbatuda en dues ocasions. Aquests registres, sumats a la falta de continuïtat a la porteria verd-i-blanca, han motivat la decisió del cos tècnic de buscar-li una sortida al mercat d'estiu.

La seva participació s'ha repartit entre LaLiga, la UEFA Conference League i la Copa del Rei, però sense aconseguir consolidar-se com una opció fiable sota pals. L'arribada de Valles i la continuïtat d'Adrián San Miguel han tancat encara més les portes a una possible permanència del porter.

El Betis li busca destí

El club sevillà ha taxat el seu traspàs al voltant dels cinc milions d'euros, encara que aquesta xifra podria ajustar-se depenent de les ofertes que arribin a l'estiu. En el passat mercat d'hivern, diversos clubs de la Premier League van mostrar interès a fer-se amb els seus serveis, però el Betis va decidir retenir-lo davant la falta d'alternatives immediates. Ara, amb la porteria reforçada, el club està obert a negociar la seva venda.

Vieites ha estat un jugador de rotació al Betis, però mai ha aconseguit consolidar-se com una peça clau en l'esquema de Pellegrini. La decisió d'apostar per Álvaro Valles com el futur titular a la porteria verd-i-blanca ha deixat Vieites sense opcions, cosa que fa que la seva sortida sigui qüestió de temps.

Recordem que l'exporter de la UD Las Palmas és agent lliure i té la total i absoluta llibertat de fitxar per l'equip que vulgui. De fet, diversos informes de premsa garanteixen que el seu acord amb el Real Betis és total i que, llevat de sorpresa, jugarà el proper curs a Heliòpolis.

Amb el mercat de fitxatges a la volta de la cantonada, el destí del porter apunta a estar lluny del Benito Villamarín, amb diversos equips atents a la seva situació i esperant les condicions que estableixi el Betis per a la seva sortida.