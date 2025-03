Diego Simeone intenta sobreposar-se dels últims fracassos: Jugador per a l'Atlètic

L'Atlètic de Madrid viu una temporada marcada per la irregularitat. Amb alts i baixos a la Lliga i una dura eliminació a la Champions, el conjunt blanc-i-vermell necessita reinventar-se si vol tornar a competir al més alt nivell. Simeone no ha amagat la seva preocupació pel rendiment dels seus davanters i ja pensa en noms per reforçar l'equip de cara al pròxim curs.

Entre les opcions que valora el tècnic argentí, destaca una jove promesa que ha despertat l'interès de la direcció esportiva. Un futbolista de només 21 anys que ha brillat amb llum pròpia a LaLiga.

L'Atlètic busca aire fresc

La falta de contundència ofensiva ha llastat l'Atlètic durant diversos trams de la campanya 2024/2025. Encara que Julián Álvarez i Griezmann han sostingut l'equip en alguns moments, les alternatives al front d'atac no han ofert la regularitat necessària. En aquest context, Simeone estaria buscant un davanter amb altres característiques: velocitat, potència i verticalitat.

Un jugador que, a més d'oferir solucions des de la banqueta, pugui créixer sota la seva tutela i adaptar-se a l'exigent estil de l'equip madrileny. Un dels noms que ha emergit amb força en les últimes setmanes és el de Christantus Uche. Jove atacant del Getafe CF, qui ha signat una temporada notable en el seu primer any a l'elit després d'ascendir des de Primera RFEF.

Uche, el talent que ha captivat el Cholo

Amb una explosió en el primer equip blau, Uche ha disputat 27 partits a LaLiga en el que va de curs, marcant 6 gols i repartint 3 assistències. Amb una alçada d'1,90m, és un davanter que barreja potència amb mobilitat. I la seva quota de minuts (82 %) reflecteix la confiança que ha generat en el cos tècnic del Getafe.

Malgrat alguns alts i baixos en el seu rendiment, el nigerià ha estat clau en partits decisius i ha demostrat una personalitat aclaparadora. El seu olfacte golejador, habilitat per desmarcar-se i la seva gran agressivitat en la pressió són qualitats que encaixen amb el perfil que Simeone busca per regenerar el seu atac.

Segons ha transcendit, el Cholo hauria demanat expressament seguir de prop la seva evolució en els pròxims mesos. Encara que encara és aviat per parlar d'una operació tancada, al Metropolitano ja s'estudia la possibilitat d'iniciar negociacions si el jugador manté nivell fins al final de temporada.

Un fitxatge estratègic amb projecció

L'Atlètic de Madrid ha apostat històricament per fitxatges de jugadors amb marge de millora i recorregut a llarg termini. En el cas d'Uche, el futbolista té contracte amb el Getafe fins al juny de 2028 i el seu valor de mercat actual és de 8 milions d'euros, segons Transfermarkt. El davanter nascut a Owerri (Nigèria) podria ser una inversió rendible i estratègica si manté la seva progressió.

Des del club blau no es descarta una venda si arriba una oferta interessant, encara que de moment no hi ha negociacions formals. El Getafe sap que té a les seves files una joia per polir i podria aprofitar l'interès colchonero per treure rendiment econòmic.