Adrián Sánchez deixa sense paraules els crítics amb Lamine Yamal: 'No...'

El FC Barcelona va aconseguir una victòria crucial al Metropolitano en imposar-se per 2-4 a l'Atlètic en un partit vibrant que va mantenir els aficionats en suspens fins al final. L'equip dirigit per Hansi Flick va aconseguir remuntar un encontre que se'ls va posar costa amunt després dels gols de Julián Álvarez i Alexander Sorloth per als colchoneros. No obstant això, en la recta final del partit, el Barça va desplegar la seva millor versió i va acabar emportant-se els tres punts amb una exhibició ofensiva liderada per Lewandowski, Ferran i Lamine Yamal.

Amb aquest resultat, el Barça va assolir el cim de la classificació de La Liga EA Sports, empatant a 60 punts amb el Real Madrid però amb un partit menys per jugar. La victòria, a més de reforçar les aspiracions de l'equip culé en la lluita pel títol, va suposar un cop per a l'Atlètic, que es va quedar amb 56 punts i va perdre terreny.

Lamine Yamal, de nou el 'MVP'

Un dels protagonistes de la nit va ser Lamine, qui va marcar el tercer gol del Barcelona al minut 92 i va posar fi a una ratxa de 140 dies sense marcar. L'extrem, que ha estat objecte de crítiques per la seva falta de gol, va respondre de la millor manera: amb una diana clau en un partit de màxima exigència. El seu gol va desfermar l'eufòria al vestidor culé i va acallar els dubtes sobre la seva efectivitat de cara a porta.

| Twitter

En les últimes setmanes, alguns sectors de la premsa i aficionats havien assenyalat Yamal per la seva sequera golejadora. I programes com 'El Chiringuito' es van encarregar de recalcar la quantitat de dies que portava sense marcar en lliga.

Després del seu gol davant l'Atlètic, el compte de Twitter del programa va compartir un missatge destacant que "el comptador de Yamal tornava a 0", en un to que van interpretar com burlesc. No obstant això, la jove promesa blaugrana va respondre de la millor manera possible: amb futbol i un gol que va valer or per al seu equip.

La contundent resposta d'Adrián Sánchez

El periodista Adrián Sánchez, conegut per la seva cobertura del FC Barcelona, no va deixar passar l'oportunitat per defensar Lamine Yamal dels seus crítics. Al seu compte de Twitter, va publicar un missatge contundent després del gol de l'extrem: "No fa gols no, a mamar". Un comentari que ràpidament es va viralitzar i va generar milers d'interaccions, deixant en evidència la hipocresia de qui posaven en dubte el talent del canterà.

El tuit d'Adrián va rebre el suport de molts aficionats, que han seguit de prop l'evolució de Lamine i confien plenament en la seva qualitat. Amb només 17 anys, l'extrem continua creixent i demostrant que pot ser una peça clau en el present i futur del FC Barcelona. El seu gol davant l'Atlètic no només va ajudar el seu equip a aconseguir una victòria fonamental, sinó que també va servir per callar boques.

La victòria reforça les opcions del Barça a LaLiga, i suposa un impuls anímic per a un equip que ha trobat en joves com Yamal un motiu per somiar amb el títol. Mentre les crítiques continuïn sorgint, Yamal seguirà responent de la millor forma possible: al camp i amb gols que marquen la diferència.