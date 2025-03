Surrealista ataque de Van der Vaart contra Lamine Yamal

En una temporada muy ilusionante para el Barça, las polémicas no dejan de surgir, especialmente en torno a algunas de sus figuras jóvenes más prometedoras. Esta vez, el foco de atención se encuentra en uno de los talentos que ha surgido en La Masía durante los últimos años, y un exjugador reconocido por sus declaraciones punzantes. Las críticas inesperadas llegaron justo después del enfrentamiento de la UEFA Nations League entre España y Países Bajos.

La temporada que le reafirma

Lamine Yamal, el joven extremo derecho del FC Barcelona, vive una temporada importante para consolidar su nombre en el panorama futbolístico europeo. Con 17 años, se ha convertido en una pieza clave para el equipo catalán, con un valor de mercado estimado en 180 millones de euros. Yamal lleva ya varias temporadas demostrando sus cualidades en distintas competiciones, destacando especialmente en La Liga y en la Champions League.

En la presente campaña 2024/2025, Yamal acumula ya 38 partidos jugados con el Barça, logrando marcar 6 goles y repartir 11 asistencias en Liga. Números notables para un futbolista tan joven y en una posición altamente competitiva. Además, destaca por su rapidez, creatividad en el regate y capacidad para generar oportunidades claras de gol.

| FCB

Van der Vaart desata la polémica

Tras el reciente encuentro entre Países Bajos y España, Rafael van der Vaart, exjugador conocido por su paso por clubes como el Madrid, sorprendió con críticas hacia el joven extremo. En declaraciones públicas, el exfutbolista afirmó que Yamal parecía desmotivado y mostró un comportamiento superficial durante el encuentro.

"Parecía que a Yamal no le sentó bien enfrentarse a Hato. Son cosas en las que me fijo: pantalones un poco bajados, no esforzarse mucho, gestos superficiales…", expresó el exfutbolista neerlandés. Unas palabras sorprendentes, teniendo en cuenta la juventud y el potencial demostrado por el futbolista español.

Van der Vaart no se detuvo ahí y añadió que Yamal debería valorar cada minuto que juega con España, especialmente dada su juventud y las oportunidades que se le están brindando. Estas críticas, con un tono marcadamente personal, han generado reacciones en redes sociales y en el entorno del Barça. Que las consideran desproporcionadas e injustas hacia un jugador que apenas comienza a forjar su carrera profesional.

Unos números de 'crack'

Analizando el rendimiento del futbolista durante esta temporada, las críticas del exjugador neerlandés contrastan enormemente con las cifras del jugador azulgrana. Lamine, pese a haber sufrido una leve lesión de tobillo a finales de noviembre en Champions frente al Brest, ha tenido un rendimiento destacable. Siendo titular en encuentros clave y aportando desequilibrio al ataque blaugrana.

En Champions esta temporada, suma 3 goles y 3 asistencias en apenas 9 partidos, siendo pieza fundamental para que el Barcelona se mantenga competitivo en la élite europea. En competiciones nacionales, el jugador ha disputado 24 encuentros en La Liga y ha estado presente en las fases importantes de la Copa del Rey y la Supercopa de España. Consolidando así su influencia en el esquema táctico de Hansi Flick.