La sensació de la Championship, objectiu de Valverde per a l'Athletic Club de Bilbao

La Championship anglesa viu una de les seves temporades més emocionants dels últims anys. Enmig d'una ferotge lluita pels llocs de playoff i amb diversos equips històrics buscant l'ascens, ha emergit una figura que està acaparant tots els focus.

El seu rendiment no només ha despertat passions a Anglaterra. Sinó que ha començat a generar diversos rumors al voltant d'un possible retorn a casa, la qual cosa podria alterar el mercat de fitxatges de LaLiga aquest estiu.

Un davanter que no para de créixer

El Norwich City es troba en plena batalla per intentar colar-se en els llocs de promoció a la Premier League. Encara que la seva dinàmica recent no ha estat la millor, el rendiment individual de la seva gran estrella ha estat tan aclaparador que eclipsa qualsevol davallada col·lectiva.

L'atacant basc Borja Sainz, format a Lezama, s'ha convertit en l'ànima ofensiva dels 'Canaries'. Amb una capacitat golejadora i una maduresa tàctica que no van passar desapercebudes per a Valverde i el seu cos tècnic.

I és que, segons ha transcendit, l'Athletic Club està molt pendent de la seva evolució. El nom del futbolista ja està sobre la taula a Ibaigane com a possible relleu natural de Nico Williams. Davant la por creixent que l'extrem internacional pugui abandonar San Mamés el pròxim estiu.

Les xifres que el converteixen en una amenaça constant

Borja Sainz ha signat una temporada espectacular amb el Norwich. Acumula 17 gols en 33 partits de Championship, sent actualment el màxim golejador del campionat, per davant de davanters de clubs amb major pressupost. La seva sequera de més de 100 dies sense marcar no va fer més que alimentar la narrativa del seu retorn èpic.

Des que va tornar després d'una sanció de sis partits, ha vist porteria amb una facilitat sorprenent. Anotant en diversos partits consecutius i sent decisiu fins i tot quan el seu equip no guanya.

A més, no només aporta en l'apartat golejador; suma 4 assistències, mostra que la seva influència va més enllà de l'àrea. Des de la banda esquerra, és capaç de desequilibrar amb regats, filtrar passades i definir amb ambdues cames.

Encara que el seu xut des de la dreta s'està convertint en el seu segell personal. En comparació amb el seu curs anterior —on només va anotar 8 gols—, la seva explosió és més que evident.

Interès de l'Athletic i competència en el mercat

El valor de mercat de Borja Sainz ha assolit ja els 12 milions d'euros, segons l'última actualització de Transfermarkt. Una xifra gens menyspreable però assumible per a l'Athletic, que podria afrontar el seu fitxatge si es concreta la venda de Nico Williams. La direcció esportiva blanc-i-vermella valora no només el seu origen biscaí.

Sinó també el seu encaix en l'esquema de Valverde: un extrem amb profunditat, però també amb gol, cosa que escasseja actualment a la plantilla bilbaïna. No obstant això, no serà una operació senzilla.

A Anglaterra ja hi ha diversos equips de Premier League que han mostrat interès pel jugador de Leioa. La qual cosa podria elevar el seu preu si es desferma una subhasta a l'estiu. Norwich, que el va signar per només 2 milions, sap que té un actiu molt valuós i no té pressa per vendre.