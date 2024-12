Aseguran que Raúl de Tomás no contesta: Contundente reacción del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano, un equipo que no suele protagonizar los debates de programas como El Chiringuito, acaparó ayer los focos del famoso espacio televisivo. Josep Pedrerol sorprendió a todos al comenzar el programa con una llamada en directo a Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, para abordar una noticia que había causado revuelo en las redes sociales y que Relevo acababa de publicar: la ausencia de Raúl de Tomás, su aparente desconexión del equipo y el supuesto silencio del jugador.

Según informó Relevo, Raúl de Tomás lleva días sin entrenarse con el equipo y, supuestamente, no responde a llamadas ni mensajes. Esta situación desató una cascada de especulaciones sobre el futuro del delantero, un futbolista que llegó al Rayo con la etiqueta de estrella y que ahora parece más fuera que dentro del club. Sin embargo, Martín Presa fue tajante en su intervención en El Chiringuito. “Relevo puede decir misa. Raúl de Tomás es una persona que está de baja y controlado por los servicios médicos del club”, afirmó el presidente.

El máximo dirigente del Rayo quiso zanjar cualquier duda sobre la situación del jugador. “No está desaparecido, en absoluto”, insistió Presa, asegurando que el club tiene constancia de su estado y que su baja no está relacionada con ninguna lesión física. “No es una lesión física, sino una enfermedad común”, añadió, sin ofrecer más detalles. Según el presidente, será el doctor del club quien pueda precisar más información en los próximos días.

Futuro incierto para RDT

La intervención en El Chiringuito dejó clara la postura del Rayo Vallecano: el jugador está controlado y no hay motivos para pensar en su desaparición. Sin embargo, esta respuesta no disipó del todo las dudas entre los aficionados, que esperaban explicaciones más concretas sobre la situación de un futbolista que, desde su llegada, no ha estado exento de polémicas.

Raúl de Tomás aterrizó en Vallecas como el fichaje más caro de la historia del club, con la esperanza de liderar al equipo. Sin embargo, su rendimiento no ha estado a la altura de las expectativas y su paso por el equipo ha estado marcado por lesiones, problemas extradeportivos y un rendimiento irregular. Su ausencia reciente ha generado aún más incertidumbre sobre su compromiso con el club.

| Marca

En las últimas semanas, también se ha hablado de un posible interés del Espanyol en recuperarlo, algo que podría significar un nuevo capítulo en la carrera del delantero. Su relación con el Rayo parece cada vez más deteriorada, y algunos apuntan a que su futuro podría estar lejos de Vallecas. Según su agente, el jugador necesita un entorno que le brinde confianza.

La situación de Raúl de Tomás refleja la desconexión entre el jugador y el Rayo Vallecano, algo que ha sido evidente en los últimos meses. Martín Presa ha querido calmar las aguas, pero el debate sobre el futuro del delantero continúa abierto. Por ahora, solo queda esperar a que el club ofrezca más información sobre su estado y a que el jugador vuelva a los entrenamientos, algo que podría ser clave para definir si aún tiene un lugar en el equipo o si su etapa en Vallecas ha llegado a su fin.