L'as a la màniga que té Deco per fitxar Gyökeres

Tot i tenir 36 anys, a Robert Lewandowski encara li queda molta metxa. Tanta, que fins i tot ja està molt a prop de tancar-se la seva renovació per una temporada més, ja que el seu contracte actual venç el juny del 2025. Això, en principi, tancaria l'opció que arribés qualsevol altre davanter centre al proper mercat estival; almenys, un de primeríssim nivell que aterrés al Barça per ser el '9' titular.

Tot i això, l'enorme explosió de Viktor Gyökeres ha provocat que el mateix Barça es posicioni a l'avantguarda de la licitació per l'atacant suec malgrat no estar necessitat. Ja hi ha molts clubs d'alt llinatge interessats a fitxar l'atacant de l'Sporting de Portugal i al Barça saben que si no actuen amb pressa, poden perdre l'oportunitat. I és que encara que el club lisboeta té pensat exigir un alt preu per deixar marxar el seu golejador, Deco té un gran as sota la màniga que podria aprofitar.

I paradoxalment, la clau de tot això la té un futbolista que ja va vestir la blaugrana, però que no va triomfar gens a la Ciutat Comtal: Trincao. El migcampista portuguès va arribar al Camp Nou el 2020, quan tenia 20 anys i era considerat com un dels millors centrecampistes en potència del panorama europeu. Però res més lluny de la realitat, tan poc va rendir al Barça que un any després va marxar cedit al Wolverhampton i a l'estiu següent, el 2022, ja va fitxar per l'Sporting.

| FCB

L'estratègia de Deco

La qüestió és que quan el Barça va acordar marxar a l'elenc del José Alvalade, es va guardar una opció de recompra de 20 milions i un 50% d'una futura venda. I ara Trincao ha tornat a explotar, mostrant-se els últims mesos a un nivell extraordinari i tornant a posicionar-se com un dels centrecampistes més interessants. Per això, molts equips n'estan pendents i es preveu que el proper estiu un club de primera categoria desemborsi una gran quantitat pel seu fitxatge.

De la suma que s'acabi acordant per la sortida de Trincao, l'Sporting només n'adonaria el 50%, ja que, com dèiem, l'altra meitat aniria a parar a les arques culers. Tot i això, Deco està disposat a renunciar a aquest percentatge si els lisboetes li ofereixen un descompte en el fitxatge de Viktor Gyökeres. Un win-win de manual.

Una altra de les opcions que estudia el diari Sport que podria emprendre el Barça és la de repescar el jugador per 20 milions per després vendre'l a un preu superior. No obstant això, aquesta operació es preveu molt menys interessant i possible, ja que perdrien la condició de favorits a la carrera per aconseguir els serveis de Viktor Gyökeres.

Sigui com sigui, la relació entre el Barça i l'Sporting de Lisboa és esplèndida i és habitual que s'intercanviïn jugadors. Sense anar més lluny, aquest mateix estiu tenien tancat un acord per la venda de Vitor Roque, però finalment el futbolista s'hi va negar i no es va acabar completant l'operació.