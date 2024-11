El as en la manga que tiene Deco para fichar a Gyökeres

Pese a tener 36 años, a Robert Lewandowski todavía le queda mucha mecha. Tanta, que incluso ya está muy cerca de cerrarse su renovación por una temporada más, ya que su actual contrato vence en junio del 2025. Esto, en principio, cerraría la opción de que llegara cualquier otro delantero centro en el próximo mercado estival; al menos, uno de primerísimo nivel que aterrizara en el Barça para ser el '9' titular.

Sin embargo, la enorme explosión de Viktor Gyökeres ha provocado que el propio Barça se posicione en la vanguardia de la puja por el atacante sueco pese a no estar necesitado. Hay ya muchos clubes de alto linaje interesados en fichar al atacante del Sporting de Portugal y en el Barça saben que si no actúan con premura, pueden perder la oportunidad. Y es que aunque el club lisboeta tiene pensado exigir un alto precio por dejar marchar a su goleador, Deco tiene un tremendo as bajo la manga que podría aprovechar.

Y paradójicamente, la clave de todo esto la tiene un futbolista que ya vistió la blaugrana, pero que no triunfó en absoluto en la Ciudad Condal: Trincao. El centrocampista portugués llegó al Camp Nou en 2020, cuando tenía 20 años y era considerado como uno de los mejores centrocampistas en potencia del panorama europeo. Pero nada más lejos de la realidad, tan poco rindió en el Barça que un año después se marchó cedido al Wolverhampton y al verano siguiente, en 2022, ya fichó por el Sporting.

| FCB

La estrategia de Deco

La cuestión es que cuando el Barça acordó su marcha al elenco del José Alvalade, se guardó una opción de recompra de 20 millones y un 50% de una futura venta. Y ahora Trincao ha vuelto a explotar, mostrándose en los últimos meses a un nivel extraordinario y volviendo a posicionarse como uno de los centrocampistas más interesantes. Por eso, muchos equipos estan pendientes de él y se prevé que el próximo verano un club de primera categoría desembolse una gran cantidad por su fichaje.

Del monto que acabe acordándose por la salida de Trincao, el Sporting sólo percataría el 50%, pues, como decíamos, la otra mitad iría a parar a las arcas culés. Sin embargo, Deco está dispuesto a renunciar a ese porcentaje si los lisboetas le ofrecen un descuento en el fichaje de Viktor Gyökeres. Un win-win de manual.

Otra de las opciones que baraja el diario Sport que podría acometer el Barça es la de repescar al jugador por 20 millones para luego venderlo a un precio superior. Sin embargo, esta operación se prevé mucho menos interesante y posible, pues perderían la condición de favoritos en la carrera por hacerse con los servicios de Viktor Gyökeres.

Sea como sea, la relación entre Barça y Sporting de Lisboa es espléndida y es habitual que se intercambien jugadores. Sin ir más lejos, este mismo verano tenían cerrado un acuerdo por la venta de Vitor Roque, pero finalmente el futbolista se negó y no se acabó completando la operación.