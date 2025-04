Tomás Roncero enfonsat després de perdre la Copa del Rei: 'Tota la nit...'

La derrota a la final de la Copa del Rei 2024/2025 ha deixat una profunda empremta en el madridisme, especialment en figures tan reconegudes com Tomás Roncero, qui ha compartit el seu desassossec a les xarxes socials després del dur cop sofert pel Reial Madrid davant el FC Barcelona.

La desolació de Tomás Roncero després de la final perduda

En un missatge publicat al seu compte oficial de Twitter, Roncero va mostrar clarament el seu estat d'ànim després d'una nit complicada: "La jugada del 2-2 ha martellejat tota la nit el meu cap. Ja ho teníem a la mà. Quina ràbia i quina pena. Cal aixecar-se. No queda altra".

| Real Madrid

Aquest missatge reflecteix perfectament la frustració que sent l'afició madridista després de veure com s'escapava un títol que, especialment durant la segona part, semblava estar més a prop de l'equip dirigit per Carlo Ancelotti. Després d'un primer temps clarament dominat pel Barça, l'entrada de Kylian Mbappé i de Luka Modric va canviar radicalment el panorama del matx, amb el Madrid remuntant el resultat inicial advers de 1-0 i situant-se en avantatge per 1-2.

Un error evitable que va canviar el destí del partit

Quan semblava que el Reial Madrid podria consolidar la seva victòria, un error defensiu crucial entre Thibaut Courtois i Antonio Rüdiger va permetre a Ferran Torres marcar el gol de l'empat al minut 84. Va ser una jugada aparentment aïllada, fruit d'un clar error d'entesa en la defensa blanca, que va portar el duel a una dramàtica pròrroga.

Aquest gol, segons Roncero, va marcar profundament el destí del partit, deixant tocat anímicament l'equip madridista i permetent al Barcelona arribar a la pròrroga amb vida, on posteriorment Jules Koundé sentenciaria l'encontre amb un altre gol decisiu al minut 116.

El Madrid, superior però sense premi

Durant bona part del segon temps, el Reial Madrid va mostrar clarament superioritat en joc i ocasions. La influència de Mbappé, sumada al gol de Tchouameni, va fer pensar a molts madridistes, inclòs Roncero, que la Copa estava a l'abast de la mà. No obstant això, la falta de contundència defensiva en moments clau va acabar resultant determinant.

La derrota és especialment dolorosa per la sensació d'haver perdut un títol que, per moments, semblava destinat a les vitrines del club merengue. La reacció de Tomás Roncero és representativa d'una afició que sent que aquesta final es va escapar per errors propis més que per mèrits del rival.

Ara, el Reial Madrid haurà d'aixecar-se ràpidament d'aquest dur cop per afrontar els pròxims compromisos, mentre la frustració reflectida en les paraules de Roncero encara ressona en el madridisme. Encara poden lluitar per LaLiga.