Archivo VAR dicta sentencia con el gol del Atlético: Ramón Álvarez de Mon ataca

El Atlético de Madrid continúa sin encontrar el camino de la victoria en LaLiga. Tres jornadas y todavía sin sumar un triunfo, un inicio que genera dudas crecientes entre la afición rojiblanca. El empate en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés dejó más interrogantes que respuestas, con polémica arbitral incluida y un Simeone cada vez más cuestionado.

Un gol polémico de Giuliano desata el debate

El encuentro arrancó con un tanto de Giuliano Simeone en el minuto siete tras varios rechaces en el área. La acción, no obstante, quedó bajo la lupa. Archivo VAR publicó que el delantero estaba por detrás del portero Sivera y con solo un defensor cubriendo su posición, por lo que la jugada debería haberse invalidado. Con el reglamento en mano, eso es fuera de juego.

El árbitro García Verdura validó el tanto y González Fuertes, al frente del VAR, no corrigió la decisión. La controversia se instaló de inmediato en redes sociales. Ramón Álvarez de Mon, periodista madridista, calificó lo sucedido como “un error muy grave”, aunque reconoció que para el asistente era una jugada difícil de detectar en directo.

| ATM

La respuesta del Alavés y el análisis de Coudet

El Alavés reaccionó con rapidez. Apenas siete minutos después, Carlos Vicente igualó el marcador desde el punto de penalti tras una falta de Sorloth. Los vitorianos aprovecharon la ansiedad rojiblanca y mantuvieron el equilibrio hasta el final, sumando un punto valioso en casa.

En rueda de prensa, Eduardo Coudet no esquivó la jugada polémica: “El gol de Giuliano me parece fuera de juego”, admitió, aunque evitó profundizar en la decisión arbitral. Prefirió centrarse en la actuación de sus jugadores: “Hicimos un gran esfuerzo y terminamos diezmados, pero era importante aguantar y puntuar”.

El técnico argentino destacó la capacidad de reacción de su equipo tras el golpe inicial y la intención de buscar siempre el empate con la pelota en posesión. “Nos repusimos bien del gol recibido. Tuvimos muchos minutos de buen fútbol y no perdimos en casa”, añadió.

Un Atlético que no despega pese a la inversión

Pese a intentarlo con hasta quince disparos, el Atlético volvió a mostrar falta de claridad ofensiva. Ni los fichajes millonarios del verano ni las variaciones tácticas de Simeone han mejorado el rendimiento en este arranque. Con solo dos puntos de nueve posibles, el balance es el peor de la era del técnico argentino en el club.

La preocupación crece porque los rivales enfrentados —Espanyol, Elche y Alavés— son equipos que, a priori, lucharán por la permanencia, muy alejados de las aspiraciones rojiblancas.

El VAR bajo la lupa y Simeone en el foco

La acción del gol ha vuelto a colocar el uso del VAR en el centro de la crítica. Mientras Archivo VAR y periodistas como Álvarez de Mon insisten en que fue un error evidente, desde el Atlético prefieren no convertirlo en excusa. El problema principal sigue siendo futbolístico: el equipo no logra imponerse ni mostrar la solidez habitual. El parón internacional llega como una oportunidad para recomponer ideas. Simeone necesita soluciones urgentes si no quiere que la presión mediática y la frustración deportiva terminen cuestionando su continuidad en el banquillo rojiblanco.