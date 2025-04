El Arsenal mueve ficha por Iñaki Williams: La posición del Athletic de Bilbao

El mercado europeo comienza a agitarse, y el Athletic Club de Bilbao es uno de los equipos que podría verse más afectado este verano. El interés del Arsenal por fichar en LaLiga no es novedad, pero su última maniobra podría desencadenar consecuencias importantes para el club vasco y su futuro inmediato. Además, la operación podría salpicar indirectamente al FC Barcelona, interesado en el hermano menor de los Williams.

El Athletic de Bilbao se encuentra en un momento clave de su temporada. Actualmente lucha por objetivos ambiciosos: finalizar entre los cuatro primeros puestos en LaLiga y conquistar la UEFA Europa League. Precisamente, la final del torneo continental está programada en San Mamés, lo que aumenta significativamente las expectativas del club rojiblanco para conseguir un título histórico frente a su afición.

| @athleticlub

Pero más allá de estos objetivos deportivos inmediatos, el club debe enfrentar una situación delicada en el mercado de fichajes. Varios equipos europeos tienen la vista puesta en sus jugadores más importantes, especialmente Nico Williams, figura fundamental en la ofensiva del equipo dirigido por Ernesto Valverde.

No baja el 'hype' pese a su gris temporada

Nico Williams, extremo izquierdo del Athletic, presenta cifras algo sombrías en esta campaña 2024-2025. El atacante ha disputado 39 partidos oficiales, anotando 9 goles y repartiendo 7 asistencias. Aunque sus números no sean tan espectaculares como los de otros delanteros estrella del fútbol europeo, su contribución al juego del Athletic es crucial. Williams es el líder natural del ataque vasco, combinando velocidad, potencia física y una capacidad destacada para romper líneas rivales.

| YouTube: DAZN ES

La propuesta del Arsenal por Iñaki Williams

El Arsenal, dirigido por Mikel Arteta, está decidido a fortalecer su delantera, debilitada esta temporada por las constantes lesiones de Gabriel Jesus y Kai Havertz. Tras haber evaluado varias opciones en el mercado, el club londinense ha puesto sus ojos en Nico Williams, considerando que su estilo de juego encajaría perfectamente con la filosofía táctica y dinámica del equipo gunner.

La operación no sería sencilla ni barata. Aunque el Arsenal no tendría problemas económicos para afrontar la cláusula del jugador, que actualmente es cercana a los 60 millones de euros, la clave estaría en la propuesta salarial que ofrecen al delantero del Athletic. Informaciones recientes desde Inglaterra aseguran que Andrea Berta, director deportivo del Arsenal, ha iniciado conversaciones formales con el entorno del jugador, ofreciendo un contrato muy superior al que actualmente tiene en Bilbao, elevando considerablemente su salario hasta niveles comparables a figuras clave del club inglés como Odegaard o Bukayo Saka.

Así pues, en caso de ser cierta esta estratosférica oferta, el Athletic deberá recurrir a otros factores no económicos para tratar de retenerle. Sea como sea, no se prevé que el atacante vaya a tomar una decisión hasta que no termine la temporada.