Verificat: L'Sporting de Gijón a punt de tancar l'arribada del nou entrenador

El Real Sporting de Gijón travessa una fase crítica a LaLiga Hypermotion, marcada per una sèrie de resultats adversos que l'han acostat perillosament a la zona de descens. La recent derrota a casa davant el CD Tenerife per 1-3 ha intensificat la preocupació en l'entorn blanc-i-vermell, evidenciant la necessitat d'un canvi en la direcció tècnica.

Destitució de Rubén Albés i cerca d'un nou entrenador

La directiva de l'Sporting va decidir cessar Rubén Albés com a entrenador del primer equip, després d'una ratxa de 17 partits amb només una victòria i tres derrotes consecutives. Aquesta decisió respon a la urgència de revertir la dinàmica negativa i assegurar la permanència en la categoria. Actualment, el club es troba en la cerca activa d'un substitut que pugui assumir el repte en les nou jornades restants del campionat.

Pablo Machín lidera la llista de candidats

Entre els noms que sonen amb força per ocupar la banqueta sportinguista destaca el de Pablo Machín. El tècnic sorià, de 49 anys, compta amb una àmplia experiència en el futbol espanyol, havent dirigit equips com el Girona, Sevilla FC, Espanyol i Alavés. La seva última aventura professional va ser a l'Umm Salal SC de Qatar. Machín és conegut per implementar un sistema tàctic basat en una defensa de tres centrals i carrilers, la qual cosa podria aportar solidesa defensiva a l'Sporting.

Tanmateix, segons informa La Nueva España, Machín presenta certes dubtes respecte a assumir el càrrec, principalment a causa de la complicada situació classificatòria de l'equip. Aquestes reticències han portat la directiva a considerar altres opcions en paral·lel.

Altres alternatives: Xisco Muñoz i Asier Garitano

A més de Machín, l'Sporting valora les candidatures de Xisco Muñoz i Asier Garitano. Xisco, natural de Manacor i de 44 anys, ha desenvolupat gran part de la seva carrera com a entrenador a l'estranger, destacant el seu pas pel Watford a Anglaterra, on va aconseguir l'ascens a la Premier League, i pel Huesca a Espanya. La seva experiència internacional i coneixement de la Segona Divisió espanyola el converteixen en una opció atractiva.

D'altra banda, Asier Garitano, amb una trajectòria consolidada en el futbol nacional, és també considerat per la directiva rojiblanca. La seva capacitat per gestionar plantilles i la seva experiència en situacions compromeses podrien ser valuoses per a l'Sporting en aquest moment crític.

Urgència per tancar la contractació abans del pròxim partit

La pressa en la presa de decisions és evident, ja que l'Sporting enfrontarà el CD Eldense el pròxim diumenge 13 d'abril de 2025 a les 18:30 hores a l'Estadi Municipal Nou Pepico Amat. Aquest encontre és de vital importància, atès que l'Eldense és un rival directe en la lluita per la permanència. El club pretén que el nou entrenador estigui al comandament de l'equip per a aquest compromís, amb l'objectiu d'iniciar com més aviat millor la recuperació esportiva.

Actualment, l'Sporting es troba a només cinc punts de la zona de descens, cosa que incrementa la pressió sobre la directiva per encertar en l'elecció del nou tècnic. L'afició espera que aquesta decisió marqui el punt d'inflexió necessari per assegurar la continuïtat de l'equip a LaLiga Hypermotion.