El Betis vol una de les joies de Hansi Flick: El Barça s'ho pensa

El Real Betis i el FC Barcelona mantenen una excel·lent relació institucional, una connexió que ha donat peu a diversos traspassos i cessions de jugadors entre els dos equips en els darrers anys. Operacions com la d'Abde, Chadi Riad o fins i tot el fitxatge de Junior Firpo en el passat han demostrat la bona sintonia entre les dues entitats. Ara, el Betis podria estar planejant un altre moviment similar per aconseguir una de les joves promeses del Barça que ha destacat aquesta temporada sota les ordres de Hansi Flick: Gerard Martín.

Gerard Martín, lateral esquerre de gran projecció, ha captat l'atenció de diversos equips a LaLiga gràcies al seu creixement al primer equip del Barça. Després de la seva arribada des del Cornellà, el jove jugador no havia tingut oportunitats amb Xavi Hernández, i semblava destinat a una altra temporada al Barça Atlètic. Tot i això, l'arribada de Hansi Flick ha canviat el seu rumb. Flick ha sabut aprofitar les habilitats de Gerard Martín i ha comptat amb ell com a alternativa a Alejandro Balde al lateral esquerre, cosa que li ha permès debutar al primer equip i sumar minuts en partits importants. Són onze els duels que ha disputat fins ara, encara que només en tres ho ha fet com a titular.

Segons informacions recents brindades per l'Sport, el Real Betis està valorant la possibilitat d'incorporar Gerard Martín a les seves files, ja sigui mitjançant una cessió o un fitxatge definitiu. Aquest interès pel jove lateral no és casualitat, ja que el Betis busca reforçar la defensa i veu a Martín un perfil adequat per a l'estil de joc de l'equip. A més, la bona relació entre les dues institucions podria facilitar la negociació en cas que el Barça estigui disposat a escoltar ofertes.

El Barça dubta

La situació contractual de Gerard Martín és també un punt rellevant en aquest possible moviment. El seu contracte actual amb el Barça expira el juny del 2025, encara que el club català té l'opció de renovar-lo per dos anys més. A més, el Barça està en procés de negociar una ampliació del seu contracte en clau de primer equip, amb un vincle que s'estendria fins al 2028 i una clàusula de rescissió de 100 milions d'euros, cosa que reflecteix la importància que atorguen al jugador i el seu potencial futur al club.

Així doncs, no serà fàcil que el Barça cedeixi a la sortida de Gerard Martín, especialment al mercat d'hivern. Hansi Flick hi confia com el segon lateral esquerre de l'equip, una posició que el club considera crítica en l'esquema actual. A més, Flick ha demostrat tenir una visió de futur pel que fa als joves talents, per la qual cosa és probable que prefereixi retenir Gerard fins a almenys el final de la temporada. Tot i això, l'escenari podria canviar a l'estiu, quan el Barça tindria més marge per avaluar les necessitats de la seva plantilla i la seva situació financera. De fet, de la nova generació de joves del Barça, probablement Gerard Martín, malgrat el seu talent, sigui dels menys importants als esquemes del primer equip.

D'altra banda, el Barça enfronta limitacions econòmiques que condicionen les seves decisions al mercat. Si la situació financera del club millora i el límit salarial s'equilibra, és possible que el Barça estigui més disposat a negociar amb el Betis, especialment si es tracta d'una cessió que permeti a Gerard Martín guanyar experiència en un altre equip de LaLiga sense perdre el seu enllaç amb el Barça.