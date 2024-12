Míchel s'emporta les mans al cap i envia un missatge a un jugador del Girona

per Sergi Guillén

El matx del dia d'avui entre el RCD Mallorca i el Girona FC a Son Moix està sent marcat per la polèmica arbitral i el joc pausat. Després d'un gol molt matiner de Donny Van De Beek després d'una gran volea de l'holandès, els locals han aconseguit empatar el partit.

Ho han fet gràcies a Kyle Larin, que gràcies a una gran passada de Muriqi en un contraatac vermell, ha posat les taules al marcador de l'electrònic. L'assistència del pirata, però, ha estat de les últimes accions del kosovar a la trobada. El '9' del Mallorca ha vist la vermella directa després d'una dura entrada a Bryan Gil, i el matx s'ha donat a vestidors amb l'empat al marcador.

El missatge de Míchel a la segona part

La sortida de l'entretemps predeia una trobada marcada pel domini del Girona. Tot i això, després d'un greu error de Juanpe i Gazzaniga, Larin ha tornat a anotar per posar el 2-1 a l'electrònic. A partir d'aquest moment, Míchel ha decidit moure la banqueta, i amb els canvis un jugador ha tornat a quedar assenyalat.

Es tracta d'Arnaut Danjuma, que avui tornava a repetir titularitat després de fer-ho al matx de Champions League contra el Liverpool. L'holandès ocupava la part esquerra de l'atac gironí, tot i que en cap moment s'ha connectat al partit.

| Girona FC

És per això que el tècnic de Vallecas li ha llançat una indirecta canviant-ho per donar entrada al jove Gabriel Misehouy, compatriota de Danjuma. Amb aquest tipus de moviments, l'entrenador madrileny dóna a entendre que no està content amb el rendiment de Danjuma.

El jugador ha tingut diverses oportunitats per brillar, però no les ha aprofitat, i encara no ha marcat amb la samarreta blanc-i-vermella. Veurem doncs, si la substitució d'avui és un cop sobre la taula de Míchel, i Arnaut acaba desapareixent de l'onze titular del Girona FC

Les alternatives

A l'atac català, a banda de Danjuma, Míchel Sánchez té altres variants per ocupar la part ofensiva. Un és el mateix Misehouy, encara que encara és un jugador molt jove i inexpert. D'altra banda, al filial hi ha futbolistes com Minsu o Jastin que estarien encantats de fer un pas endavant.

A més, l'equip català té alguns jugadors lesionats com Viktor Tsygankov o Bojan Miovski. Tots dos ocupen una zona ofensiva diferent, però podrien passar també per sobre de l'holandès a la rotació.

Per la seva banda, Danjuma té la sort de ser un jugador molt polivalent que pot ocupar tant els extrems com el lloc de 9 i de segona punta. La realitat, però, és que encara no ha funcionat en cap de les posicions que li ha col·locat Míchel.