Arabia Saudí quiere a varios jugadores del Barça: El pastizal que Laporta obtendría

En apenas una semana, delegaciones de tres de los clubes más poderosos del fútbol saudí han pasado por la capital catalana con una idea clara: llevarse talento del Barça a base de ofertas millonarias. El Al Hilal, el Al Nasr y el Al Ittihad han tanteado diversas operaciones que podrían cambiar el panorama del mercado estival azulgrana.

El Barça, por ahora, se mantiene firme: no es un club vendedor. Pero la necesidad económica aprieta, y aunque no se plantean desmantelar el núcleo competitivo, las cifras que se barajan invitan, al menos, a escuchar. Y lo más significativo: los saudíes no vienen a por jugadores de segunda fila, sino por nombres importantes que han tenido protagonismo en el curso 2024-2025.

Petrodólares contra planificación deportiva

Las negociaciones se han producido en un contexto muy concreto. El club catalán tiene varios frentes abiertos: necesita vender para inscribir, ajustar salarios, renovar a piezas clave y reforzar posiciones donde Flick cree que hace falta fondo de armario. Arabia ofrece la vía rápida: cantidades por encima del mercado por futbolistas con caché.

| Canva Pro

Pero eso también tiene un coste deportivo y de imagen. La directiva, encabezada por Joan Laporta y Deco, valora cada escenario caso por caso. Lo que es seguro es que las ofertas están sobre la mesa, y que en más de un caso el propio jugador ha sido informado de que existe interés firme.

Los perfiles que buscan los saudíes

Los tres clubes árabes han llegado con objetivos diferentes. El Al Hilal, que este año se ha visto superado por el Al Ittihad en la liga local, busca talento ofensivo. Quiere un extremo con desborde, gol y experiencia en grandes escenarios. El Al Nasr, por su parte, ha puesto su foco en centrales de jerarquía.

| YouTube

Los representantes saudíes también han sondeado cláusulas, duración de contratos y predisposición a salir. Saben que en algunos casos la operación será casi imposible, pero también que hay jugadores con dudas, y otros que, pese a ser importantes, no son considerados intocables por el cuerpo técnico.

Una situación compleja para el Barça

En clave interna, el Barça trata de mantener la calma. No quiere precipitarse, pero sí tiene claro que podría aprovechar estas ofertas para liberar masa salarial sin comprometer el proyecto. El equilibrio entre competitividad y viabilidad económica será clave este verano.

A su vez, el club está negociando varias renovaciones y sigue pendiente de cerrar fichajes estratégicos. Vender a buen precio, especialmente a ligas que no son competencia directa, podría ser parte de la solución. Pero cada operación deberá estar cuidadosamente estudiada, con cláusulas que protejan al club ante revalorizaciones.

Las piezas del rompecabezas

Y ahora, lo más importante: ¿quiénes son los jugadores por los que Arabia Saudí está dispuesta a romper la hucha? Al Hilal ha puesto sus ojos en Raphinha, cuya temporada ha sido brillante. El brasileño quiere renovar, pero las discrepancias salariales podrían facilitar una salida si llega una oferta superior a los 70 millones.

Al Nasr ha preguntado por Ronald Araújo y Jules Koundé, aunque el club los considera fundamentales. No obstante, Christensen sí podría salir, y se le considera un perfil ideal por edad, experiencia y coste asumible.

Por último, Al Ittihad busca un mediocentro y ha apuntado alto: su objetivo es Frenkie de Jong. Aunque todo apunta a que renovará, el interés saudí es firme y no lo perderán de vista. En resumen: el dinero árabe ha llegado a Barcelona. Ahora el balón está en el tejado del Barça… y de los jugadores.