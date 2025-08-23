Aràbia Saudita torna a assetjar LaLiga: vol un dels millors del Mallorca

El mercat de fitxatges encara no ha tancat les seves portes i, en aquest context, l'RCD Mallorca viu dies d'incertesa. A Son Moix saben que un club estranger pot dinamitar la seva planificació. L'interès arriba des d'Aràbia Saudita, on diversos equips busquen reforçar el seu centre del camp amb jugadors europeus de nivell.
L'interès d'un gegant saudita
L'Al-Ahli, club campió de la Champions asiàtica, s'ha fixat en reforçar la seva plantilla amb un migcampista de nivell internacional. L'equip de Jidda ja ha invertit gairebé 40 milions en reforços aquest mateix estiu, sent Enzo Millot el seu fitxatge més car amb 28 milions.
Ara busca un reforç a la medul·lar per competir tant a la lliga saudita com a la Champions continental. Entre els seus objectius apareix el jugador bermelló, tot i que també té altres noms a la seva llista. De moment, a Palma no ha arribat cap oferta formal.
Es desvetlla el nom: Samú Costa
L'esportista en qüestió és Samú Costa, un dels pilars del Mallorca. El portuguès, que complirà 25 anys la pròxima temporada, ha crescut com a referent del mig del camp bermelló. El seu treball defensiu, desplegament físic i capacitat de lideratge l'han convertit en imprescindible per al seu entrenador.
L'oferta, si finalment es concreta, rondaria els 22 milions d'euros. Una xifra que situaria l'operació com una de les més importants de la història recent del club balear, comparable a la marxa de Kang-In Lee al PSG fa un estiu.
Un Mallorca en alerta màxima
El problema per al Mallorca és que el mercat saudita tanca més tard que l'espanyol.Mentre a LaLiga el límit és a finals d'agost, a l'Aràbia tenen fins al 2 de setembre.Això vol dir que el club bermelló podria perdre el seu migcampista clau fins i tot quan ja no tingui marge de reacció.
La plantilla d'Aguirre depèn en gran mesura de la solidesa de Costa. Si se'n va, el club necessitaria un substitut immediat per no descompensar la plantilla. Les oficines de Son Moix treballen amb calma, però l'amenaça és evident.
Samú Costa i el seu futur immediat
El mateix jugador sembla estar obert a escoltar propostes. Amb 24 anys, sap que l'Aràbia ofereix un salt econòmic impossible d'igualar a Mallorca. A més, un traspàs d'aquest calibre podria apropar-lo de nou a la selecció portuguesa, sempre pendent dels jugadors que competeixen al màxim nivell.
El seu agent, de l'agència de Jorge Mendes, va ser a Palma fa uns dies. Tanmateix, fonts properes al club insisteixen que no hi va haver negociacions directes. Tot i així, la presència del representant alimenta les sospites que alguna cosa pot moure's aviat.
Una oportunitat única per a totes les parts
Per al Mallorca, vendre per 22 milions significaria oxigen financer immediat Per a Costa, un contracte multimilionari a l'Aràbia Saudita suposaria assegurar el seu futur i guanyar visibilitat internacional. Per a l'Al-Ahli, reforçar la medul·lar amb un jugador contrastat europeu elevaria les seves opcions a la Champions asiàtica.
Tot apunta que els pròxims dies seran decisius. El Mallorca viu entre la tranquil·litat de no haver rebut encara cap oferta formal i la inquietud que la trucada pugui arribar en qualsevol moment.
El rellotge corre contra el Mallorca
La situació és clara: el club balear depèn que l'interès saudita es materialitzi o es dilueixi. Mentrestant, Samú Costa es concentra en competir i podria debutar aquesta jornada contra el Celta després de superar un cop. El futur del portuguès és a l'aire. Si arriba l'oferta, el Mallorca perdria un jugador fonamental.