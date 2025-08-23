Hansi Flick dóna l’OK, el preu puja: el central que també volen Nàpols i Arsenal

El mercat de fitxatges no s'atura i, mentre el Barça intenta quadrar els seus comptes i avançar en les inscripcions pendents, al Brasil emergeix un nou nom que podria sacsejar la planificació esportiva dels grans clubs europeus. La pedrera del Palmeiras continua produint futbolistes de primer nivell.
La nova joia del Palmeiras
La història es repeteix. Després de les vendes milionàries d'Endrick, Estevão i Vitor Reis, el Palmeiras torna a ser protagonista a l'aparador internacional. La seva pedrera està considerada com una de les millors del món i els grans d'Europa no perden detall de cada aparició estel·lar.
El futbolista en qüestió té només 19 anys, però ja fa 1,97 metres i combina potència física amb una sorprenent rapidesa en els desplaçaments. El seu joc aeri és dominant i, a més, posseeix una notable capacitat de col·locació defensiva. Un perfil que escasseja en el futbol modern i que ha disparat la seva cotització en temps rècord.
Es revela el nom: Luiz Benedetti
El jove central esquerrà es diu Luiz Benedetti. Integrant del Sub-20 del Palmeiras, ha començat a cridar l'atenció per la seva maduresa al camp i per un rendiment que el situa com un dels defensors més prometedors de la seva generació. El seu passaport italià facilita encara més l'operació, ja que no ocuparia plaça d'extracomunitari a Europa.
El Barça ha pres bona nota de la seva progressió i el segueix de prop. Tanmateix, la competència és ferotge. Segons mitjans brasilers, l'Arsenal ja hauria posat sobre la taula una primera oferta formal. El Nàpols hauria establert contactes amb els seus agents. El club blaugrana, en canvi, està condicionat per la manca de liquiditat immediata.
Interès creixent a Europa
La situació de Benedetti recorda la d'altres perles que, en qüestió de setmanes, van passar de ser promeses al Brasil a protagonistes del mercat. L'exemple més recent és el d'Estevão, que després de brillar al Mundial de Clubs va ser traspassat al Chelsea en una operació milionària.
En el cas de Benedetti, el seu entorn manté la calma i assegura que no hi ha cap acord tancat amb ningú. Tanmateix, reconeixen que el defensa cotitza a l'alça i que l'escenari natural és que faci el salt a Europa ben aviat. Els ojeadors el descriuen com un central modern: contundent, ràpid a l'hora de tallar i amb capacitat per treure la pilota jugada des del darrere.
El paper del Barça en la pugna
La direcció esportiva blaugrana, amb Deco al capdavant, sap que reforçar la defensa és prioritari. El club s'ha interessat per diversos perfils els darrers mesos. La manca de marge salarial i les limitacions del ‘fair play’ de LaLiga compliquen qualsevol operació immediata.
Tot i així, el seguiment de Benedetti és constant. El Barça entén que el brasiler podria convertir-se en una aposta estratègica de futur. La clau serà si el jugador resisteix la temptació de marxar ja a Anglaterra o Itàlia.
Una cursa contra el temps
El cas de Luiz Benedetti reflecteix un cop més la dificultat del Barça per competir en un mercat cada cop més accelerat. El talent brasiler no passa desapercebut i els grans d'Europa estan disposats a moure fitxa amb rapidesa.
Si el central acaba fitxant per un altre club, serà una altra oportunitat perduda per als culers. Però si aconsegueixen fer-se amb ell, podrien estar assegurant-se un dels defensors amb més projecció del continent. El rellotge corre i Benedetti, mentrestant, continua demostrant que està llest per al gran salt