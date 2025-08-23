Arabia Saudí vuelve a acechar a LaLiga: Quiere a uno de los mejores del Mallorca

El mercado de fichajes todavía no ha cerrado sus puertas y, en ese contexto, el RCD Mallorca vive días de incertidumbre. En Son Moix saben que un club extranjero puede dinamitar su planificación. El interés llega desde Arabia Saudí, donde varios equipos buscan reforzar su centro del campo con jugadores europeos de nivel.

El interés de un gigante saudí

El Al-Ahli, club campeón de la Champions asiática, se ha fijado en reforzar su plantilla con un mediocampista de nivel internacional. El equipo de Yeda ya ha invertido casi 40 millones en refuerzos este mismo verano, siendo Enzo Millot su fichaje más caro con 28 millones.

Ahora busca un refuerzo en la medular para competir tanto en la liga saudí como en la Champions continental. Entre sus objetivos aparece el jugador bermellón, aunque también maneja otros nombres en su lista. De momento, en Palma no ha llegado ninguna oferta formal.

| Canva

Se desvela el nombre: Samú Costa

El futbolista en cuestión es Samú Costa, uno de los pilares del Mallorca. El portugués, que cumplirá 25 años la próxima temporada, ha crecido como referente del mediocampo bermellón. Su trabajo defensivo, despliegue físico y capacidad de liderazgo le han convertido en imprescindible para su entrenador.

La oferta, si finalmente se concreta, rondaría los 22 millones de euros. Una cifra que colocaría la operación como una de las más importantes de la historia reciente del club balear, comparable a la marcha de Kang-In Lee al PSG hace un verano.

| @FCBarcelona, XCatalunya

Un Mallorca en alerta máxima

El problema para el Mallorca es que el mercado saudí cierra más tarde que el español. Mientras en LaLiga el límite es a finales de agosto, en Arabia tienen hasta el 2 de septiembre. Eso significa que el club bermellón podría perder a su mediocentro clave incluso cuando ya no tenga margen de reacción.

La plantilla de Aguirre depende en gran medida de la solidez de Costa. Si se marcha, el club necesitaría un sustituto inmediato para no descompensar la plantilla. Las oficinas de Son Moix trabajan con calma, pero la amenaza es evidente.

Samú Costa y su futuro inmediato

El propio jugador parece estar abierto a escuchar propuestas. Con 24 años, sabe que Arabia ofrece un salto económico imposible de igualar en Mallorca. Además, un traspaso de este calibre podría acercarlo de nuevo a la selección portuguesa, siempre pendiente de los jugadores que compiten al máximo nivel.

Su agente, de la agencia de Jorge Mendes, estuvo en Palma hace unos días. Sin embargo, fuentes cercanas al club insisten en que no hubo negociaciones directas. Aun así, la presencia del representante alimenta las sospechas de que algo puede moverse pronto.

Una oportunidad única para todas las partes

Para el Mallorca, vender por 22 millones significaría oxígeno financiero inmediato. Para Costa, un contrato multimillonario en Arabia Saudí supondría asegurar su futuro y ganar visibilidad internacional. Para el Al-Ahli, reforzar la medular con un jugador contrastado europeo elevaría sus opciones en la Champions asiática.

Todo apunta a que los próximos días serán decisivos. El Mallorca vive entre la tranquilidad de no haber recibido aún ninguna oferta formal y la inquietud de que la llamada pueda llegar en cualquier momento.

El reloj corre contra Mallorca

La situación es clara: el club balear depende de que el interés saudí se materialice o se diluya. Mientras tanto, Samú Costa se concentra en competir y podría debutar esta jornada contra el Celta tras superar un golpe. El futuro del portugués está en el aire. Si llega la oferta, Mallorca perdería a un jugador fundamental.