Apareix un altre equip interessat a endur-se Javi Guerra del València.

El Valencia CF travessa una temporada d'alts i baixos marcada per canvis importants en la seva estructura tècnica i esportiva. Després d'un inici complicat que va posar en escac la seva estabilitat competitiva, l'arribada de l'entrenador Carlos Corberán ha suposat un revulsiu crucial per a l'equip, millorant notablement el seu rendiment a LaLiga. Actualment, els valencianistes mostren una cara renovada, amb major solidesa i recuperant sensacions positives gràcies al ressorgiment d'algunes de les seves figures clau.

Un dels noms que més atenció ha despertat últimament és el del jove migcampista Javi Guerra, qui semblava destinat a abandonar Mestalla a causa de la seva incòmoda situació al principi del curs. No obstant això, l'arribada de Corberán li ha retornat protagonisme absolut i l'ha reafirmat com a titular indiscutible.

| VCF

Durant la present temporada, Javi Guerra ha disputat 30 partits a LaLiga, sent titular en la majoria d'ells. La seva contribució al joc col·lectiu va molt més enllà de les estadístiques directes de participació en gols, 2 gols i 3 assistències. La seva capacitat per actuar eficaçment tant en tasques defensives com ofensives, juntament amb el seu físic privilegiat i la seva bona lectura tàctica, el converteix en una peça fonamental per a qualsevol equip que busqui un migcampista complet i dinàmic.

L'interès creixent de grans clubs europeus

En aquest context de renovació i consolidació, Javi Guerra no ha passat desapercebut en el mercat internacional. Recentment, segons ha informat Fichajes.net, l'Arsenal FC ha intensificat el seu seguiment sobre el futbolista valencianista a causa de la necessitat de reforçar urgentment el seu centre del camp. El club londinenc podria perdre dos jugadors veterans com Thomas Partey i Jorginho al terme de la temporada, cosa que acceleraria la recerca de recanvis fiables i amb potencial de creixement.

Des de l'Emirates Stadium consideren a Guerra com una solució ideal. La seva joventut (21 anys), versatilitat i maduresa tàctica el converteixen en una inversió atractiva i estratègica. A més, el futbolista valencià ofereix equilibri defensiu i desplegament físic, qualitats altament valorades per l'entrenador gunner, Mikel Arteta.

| RTVE

Malgrat que el Valencia vol mantenir a Guerra, la realitat econòmica podria jugar en contra dels seus interessos. Javi Guerra té contracte vigent fins al 2027, amb una clàusula de rescissió de 100 milions d'euros, xifra prohibitiva que complica qualsevol operació ràpida. No obstant això, la situació financera del club valencianista podria obrir una finestra de negociació favorable per a equips interessats com l'Arsenal.

De concretar-se una sortida, seria fonamentalment sota condicions que ajudin al club de Mestalla a estabilitzar les seves finances i realitzar moviments estratègics en el mercat, cosa que no està descartada si l'oferta econòmica resulta temptadora.