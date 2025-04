El Celta insisteix per un futbolista del Barça: Claudio Giráldez ho té clar

per Iker Silvosa

El RC Celta de Vigo travessa una temporada vibrant sota les ordres de Claudio Giráldez, on el club celeste ha aconseguit desenganxar-se definitivament de les zones perilloses de la taula i apuntar amb fermesa cap a les posicions europees. L'afició viguesa viu un dels seus millors moments recents, il·lusionada amb el creixement de l'equip i la consolidació d'un projecte esportiu ambiciós i equilibrat.

Precisament pensant a sostenir i potenciar aquest creixement, des de Balaídos ja treballen en reforçar algunes posicions clau. La porteria és un dels llocs que requereix atenció urgent a causa de l'avançada edat i la pròxima finalització del contracte de Vicente Guaita, actual porter titular, qui als seus 38 anys podria dir adeu a l'equip en finalitzar aquesta campanya.

| @rccelta

Iñaki Peña, l'elegit

En aquest context, el nom d'Iñaki Peña, porter del FC Barcelona, emergeix amb força com una opció estratègica per al conjunt gallec. El Nacional ha informat que els gallecs tractaran de negociar amb Deco per aconseguir el fitxatge del porter alacantí.

Durant la campanya 2024/2025, Iñaki Peña ha disputat un total de 22 partits en totes les competicions oficials, rebent 25 gols i mantenint la seva porteria imbatuda en 6 ocasions. A LaLiga, concretament, va participar en 15 encontres amb 18 gols encaixats i 4 porteries a zero en 1.305 minuts jugats. A la UEFA Champions League va defensar la meta culé en 5 partits, encaixant 5 gols i aconseguint 2 porteries imbatudes.

Aquestes xifres, encara que correctes, reflecteixen que Iñaki Peña necessita continuïtat per consolidar-se definitivament en l'elit del futbol espanyol. Al Barça, amb la més que possible renovació de Szczesny i la recuperació total de Ter Stegen, Peña passaria inevitablement a ser el tercer porter, situació que comprometria greument les seves possibilitats de jugar.

| FCB

Claudio Giráldez té molt clara la importància de comptar amb un porter que domini la sortida de pilota i sigui capaç d'aportar seguretat sota els pals. En aquest sentit, Peña encaixa perfectament en l'estil de joc que Giráldez pretén instaurar al Celta: combinatiu, segur en defensa i dinàmic en atac.

Format a La Masia, Iñaki Peña destaca precisament pel seu joc amb els peus, sent capaç d'iniciar jugades des del darrere amb solvència i precisió. A més, la seva experiència acumulada en partits de màxim nivell internacional amb el Barcelona el converteix en una opció ideal per al conjunt gallec, que vol fer un pas endavant en la competició domèstica i, potencialment, a Europa.

L'operació que portaria Peña al Celta té lògica també des del punt de vista econòmic. El porter alacantí té contracte vigent amb el FC Barcelona fins al 2026, per la qual cosa el club català haurà de plantejar-se una venda aquest estiu si vol obtenir beneficis econòmics per la seva sortida. Especula que el preu de traspàs podria rondar els 5 milions d'euros, xifra accessible per al conjunt celeste.