Aparece otro candidato a la portería del Espanyol si se va Joan Garcia

El futuro de una de las grandes promesas bajo palos del fútbol español podría dar un giro inesperado en las próximas semanas. Varios clubes europeos han puesto sus ojos en un joven arquero que ha brillado por su regularidad, reflejos felinos y madurez impropia de su edad. Su rendimiento ha sido tan notable que algunos gigantes del continente estarían dispuestos a ejecutar su cláusula de rescisión de inmediato. Pero mientras unos se preparan para llevárselo, otros ya estudian cómo llenar su vacío.

Joan García ha irrumpido con fuerza en el fútbol profesional y ha demostrado que puede ser el heredero natural de la portería del Espanyol. Sin embargo, su espectacular progresión ha despertado el interés de equipos como el Arsenal, el FC Barcelona o el Atlético de Madrid. Estos clubes ven en él un guardameta moderno, con buen juego de pies y capacidad para decidir partidos desde la portería. En especial, el conjunto londinense busca una figura joven y de presente inmediato para reforzar una zona que ha generado dudas en su plantilla.

Ledesma, el relevo

Aunque el Espanyol no contempla desprenderse de su portero titular, la realidad del mercado es implacable. Si algún club paga su cláusula, poco podrán hacer desde la directiva perica. En ese escenario, el club ya empieza a explorar opciones que aseguren un reemplazo de garantías. Y uno de los nombres que ha empezado a sonar con fuerza es el de Jeremías "Conan" Ledesma. Así lo asevera una información de Fichajes.net.

Conan Ledesma no es un desconocido en el fútbol español. El arquero argentino fue pieza clave en el Cádiz durante varias temporadas, acumulando 138 partidos en LaLiga y protagonizando actuaciones decisivas. Durante su estancia en el club gaditano, Ledesma dejó una huella imborrable, deteniendo hasta 43 penaltis o jugadas clave que salvaron puntos para su equipo. Su rendimiento constante y su liderazgo en el área le valieron el respeto de rivales y aficionados.

Su historia con el Cádiz comenzó en agosto de 2020, cuando llegó desde Rosario Central. Después de una cesión inicial, el club español pagó 1,8 millones para quedarse con sus servicios de forma definitiva. Tras varias campañas de éxito, en julio de 2024 fue traspasado a River Plate por 2,6 millones de euros. No obstante, su aventura en Argentina no ha sido como esperaba. Pese a mantener su valor de mercado (estimado en 5 millones), Ledesma no ha tenido el protagonismo deseado y estaría dispuesto a regresar a una liga que conoce a la perfección.

Oportunidad para el Espanyol y deseo de reivindicación

La operación para traer a Ledesma de vuelta podría ser vista como una jugada estratégica. A sus 31 años, el arquero argentino tiene la experiencia necesaria para asumir el reto de proteger el arco blanquiazul en caso de que Joan García emprenda una nueva aventura. Además, su adaptación previa a LaLiga le da una ventaja sobre otros posibles candidatos que no conocen el campeonato español.

Mientras el Espanyol se mantiene atento al mercado y a las decisiones que puedan tomar sus estrellas, Ledesma espera una llamada que le devuelva al escenario donde ya demostró que puede ser determinante. En los despachos del RCDE Stadium ya se valora su perfil como opción real y fiable.