Anuncio urgente de Marc-André Ter Stegen: Aficionados del Barça indignados en Twitter

Marc-André Ter Stegen ha hecho público este jueves un comunicado que no ha dejado indiferente a nadie. El portero del FC Barcelona ha anunciado que volverá a pasar por quirófano debido a sus persistentes dolores de espalda, y estará de baja durante, al menos, tres meses.

"Físicamente bien, pero con dolor": el mensaje de Ter Stegen

El propio Ter Stegen ha publicado una carta abierta a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), escrita en catalán, en la que explica su situación actual. “Físicamente y atléticamente me encuentro en muy buena forma, pero lamentablemente no estoy exento de dolor”, escribe el guardameta.

El jugador admite que ha estado en contacto con el equipo médico del Barça y con expertos externos, y que todos coinciden en que lo mejor para él es someterse a una nueva intervención quirúrgica en la espalda. “La vía más rápida y segura para recuperarme del todo es una operación”, asegura.

Ter Stegen admite que le duele profundamente no poder estar disponible para ayudar al equipo en este inicio de temporada. “Por suerte, la rehabilitación es soportable y el camino de regreso está trazado”, afirma. También agradece a los aficionados su apoyo constante y promete mantenerlos informados sobre su evolución. “No sufráis, volveré”.

Indignación entre los culés: “Gracias por todo, pero ya es hora de irse”

En X, los mensajes de indignación se han multiplicado en cuestión de minutos. Frases como “Llevamos años esperando que vuelva a ser el de antes”, “Ni está ni se le espera” o “Su ciclo ya acabó” son solo algunos ejemplos de la rabia acumulada por parte de la afición.

Algunos mensajes destacados en redes:

@CuleDeCuna: “Ter Stegen nos dio mucho en su día, pero desde hace tiempo es más problema que solución. Gracias por todo, pero ya es hora de irse”. @AntiVarFCB: “Tres meses más fuera y otro año cobrando sin jugar. ¿Y todavía hay quien lo defiende? Joan García debe ser el titular”.

@LeoXaviIniesta: “Lo siento mucho por él, pero no podemos depender de un portero de cristal. Esto no es el Barça de antes”. @ViscaLaMasia: “Ni físico, ni carácter, ni liderazgo. Y ahora tres meses KO otra vez. El Barça necesita porteros, no mártires”.

Flick y la dirección deportiva, en una encrucijada

Este nuevo parón reaviva la polémica sobre el papel de Ter Stegen en la plantilla. Hans-Dieter Flick ya dejó claro a principios de julio que el alemán no entraba en sus planes a medio plazo. De hecho, Joan García fue fichado con la intención de disputar —y probablemente arrebatar— la titularidad al veterano guardameta.

La lesión y la negativa de Ter Stegen a dejar el club, pese a que se le ha invitado a buscar equipo, complican seriamente la planificación del Barça para esta temporada. Su alta ficha y su contrato vigente hasta 2028 suponen una carga para el club, y esta operación solo alimenta el descontento. A todo esto hay que sumar que el propio portero ha anunciado que estará 3 meses de baja. Algo que no se puede confirmar oficialmente. Si llega a los cuatro meses de baja, el Barça tendría más facilidades para inscribir. ¿Qué pretende el alemán diciendo un plazo que perjudica al club?

¿El principio del fin?

Lo que debía ser un nuevo inicio para el Barça en la segunda temporada de Flick se convierte en otro dolor de cabeza en la portería. Y aunque Ter Stegen afirma que volverá, muchos culés ya no esperan su regreso… sino su despedida.