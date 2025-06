Tomás Roncero se passa de frenada i Enric Canyellas l'enfonsa després del cop del Madrid

El Real Madrid segueix amb la mateixa actitud amb què va acabar la temporada passada. És a dir, amb molts dubtes. Està jugant un Mundial de clubs descafeïnat i molts dels seus futbolistes sembla que estiguin de vacances. Amb l'Al-Hilal, l'equip de Xabi Alonso no va passar de l'empat a un i els més impacients ja han començat a qüestionar l'actitud d'alguns futbolistes.

A les xarxes socials es van veure crítiques cap a jugadors com Vinicius i també, amb humor, es va demanar la tornada de Carlo Ancelotti. Demanen a Xabi Alonso que tingui més mà dura i que sàpiga separar l'amistat amb els futbolistes de la seva feina com a tècnic.

Tomás Roncero va voler protagonisme i va destacar la no presència del FC Barcelona. En un joc de paraules, va publicar un tuit informant que l'equip de Hansi Flick jugava contra l''Al-Sofa'. Una cosa que se li va girar en contra per culpa del joc del seu equip. I Enric Canyellas va aprofitar l'ocasió per enfonsar-lo.

"Tremendo partit avui", deia Tomás Roncero, afegint un suposat escut de l'equip inventat "Al-Sofa". Al que Canyellas responia: "i tan tremendo, imagina't les rialles des del sofà"

També es van veure imatges de Florentino Pérez veient el partit amb cara de preocupació. Els blancs, igual que la resta d'equips, tenen fins a finals d'agost per acudir al mercat de fitxatges. Veient el joc de l'equip, fitxar és més necessari que mai. Veurem què passarà

| XCatalunya, Canva

Real Madrid - Al-Hilal, un partit per oblidar

El debut del nou Real Madrid de Xabi Alonso al Mundial de Clubs 2025, davant l'Al‑Hilal, va ser un compendi de contrastos entre promeses de brillantor i moments de fragilitat, tot plegat sota la calor sufocant de Miami.

Des del xiulet inicial, el partit es va desenvolupar amb parsimònia, marcat per temperatures superiors als 30 °C que oprimien tots dos equips. La primera part va transcórrer entre imprecisions i poques ocasions clares, si bé el Real Madrid dominava la possessió més per empenta que per fluïdesa. Va ser llavors quan, al minut 34, Gonzalo García, jugador del planter que debutava des de l'inici per la baixa de Mbappé, va trencar el gel. Va deixar entreveure la promesa talentosa de la seva generació, culminant amb mort una contra ben urdida per Rodrygo.

Aquest gol va convidar a més ritme, però només set minuts després, un error innecessari de Raul Asencio dins l'àrea va propiciar un penal clar per a l'Al‑Hilal. Rúben Neves no va fallar des dels onze metres i va posar l'1‑1 just abans del descans.

| Canva

La represa va portar oportunitats a banda i banda: Arda Güler gairebé marca amb un xut al travesser i després Bocou –Yassine Bono– va refusar una rematada de cap de García. Va augmentar la intensitat, però el partit mai va explotar en un domini clar, i la defensa saudita resistia amb solidesa.

Als minuts finals, el VAR va assenyalar un segon penal a favor del Madrid per una mà dins l'àrea. Federico Valverde va assumir la responsabilitat, però el seu xut va ser aturat per Bounou, l'heroi inesperat de l'enfrontament espn.com. El duel va acabar en taules, un 1‑1 que deixa el Real Madrid amb sensacions trobades: bones pinzellades de transició cap a l'estil de Xabi Alonso, però també evidents mancances col·lectives i de definició sota pressió.