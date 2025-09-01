Antonio Cordón sigue buscando centrocampista para el Sevilla: Hay nuevo candidato

El último día del mercado de fichajes vuelve a colocar al Sevilla como uno de los grandes agitadores. Con varias operaciones abiertas y la obligación de cuadrar cuentas, la dirección deportiva dirigida por Antonio Cordón afronta una jornada frenética en la que la medular se ha convertido en prioridad.

Batista Mendy, fichaje en el radar de Nervión

El mediocampista francés Batista Mendy aterrizó en la capital andaluza la pasada noche y esta mañana ha sido cazado en las oficinas del Sevilla. Según informó El Desmarque, el futbolista pasó a continuación por la clínica habitual del club para someterse a los exámenes médicos previos a su firma. La operación, tal y como confirman medios franceses y turcos, se cerrará en forma de cesión procedente del Trabzonspor con una opción de compra estimada en unos siete millones de euros.

Mendy, de 25 años y 1,91 metros, responde a la carencia más evidente de la plantilla: la ausencia de un pivote físico. Criado en la cantera del Nantes, pasó por el Angers antes de recalar en Turquía, donde acumuló 83 partidos oficiales con el Trabzonspor, marcando tres goles y repartiendo tres asistencias. Puede actuar como MCD o incluso como central, una polivalencia que Matías Almeyda valorará en un equipo que solo contaba con Gudelj, Agoumé y Sow como especialistas en la medular.

| Transfermarkt

El Sevilla ha trabajado con el límite salarial al cuello todo el verano. La salida de Dodi Lukebakio al Benfica, aún no cerrada pero muy encaminada, se perfila como el movimiento que facilita la inscripción de nuevas piezas. Según reveló el diario AS, Antonio Cordón llevaba semanas negociando la llegada de Batista Mendy, pero hasta ahora no había podido desbloquearse por la necesidad de ventas y de ingresos. La llegada del francés confirma el cambio de cromos en un equipo que busca equilibrio entre ventas importantes y refuerzos estratégicos.

Una jornada de vértigo en el Sánchez-Pizjuán

El fichaje de Batista Mendy apunta a ser el primero de una cadena de anuncios. Fabio Cardoso está igualmente cerca de convertirse en nuevo central sevillista y Alexis Sánchez espera rescindir con Udinese para aterrizar libre en Nervión. Además, la secretaría técnica explora salidas para jugadores como Pedrosa, Kelechi Iheanacho o Rubén Vargas, con el objetivo de liberar fichas y salarios que permitan más movimientos en ataque.

Qué puede aportar Mendy al esquema de Almeyda

El técnico argentino insiste desde su llegada en dotar al Sevilla de solidez y músculo en la zona ancha. La incorporación de Mendy encaja con esa idea: un mediocampista que recupera balones, impone presencia en duelos aéreos y libera a los hombres más creativos. Con el maratón de partidos que llega entre Liga y competiciones europeas, disponer de un jugador de este perfil era una necesidad inaplazable.

El anuncio oficial del fichaje se espera en las próximas horas, una vez supere la revisión médica. Con Batista Mendy, el Sevilla empieza a mover ficha en un último día de mercado que promete no dar tregua hasta el cierre de medianoche.