Iraola vol endur-se a la Premier un jugador de l'Athletic Club de Bilbao

El Bournemouth s'ha convertit aquesta temporada en una de les grans sorpreses de la Premier League, sent protagonista habitual de les jornades gràcies al futbol ofensiu i valent que proposa Andoni Iraola. La classificació recent als quarts de final de la FA Cup, només per tercera vegada des de la seva fundació, confirma l'excel·lent moment que viu el conjunt anglès. A més, els 'cherries' es troben actualment en plena lluita per entrar en competició europea, una cosa que mai han aconseguit des que el club es va fundar el 1899.

Des que va arribar al Bournemouth, Iraola ha demostrat especial predilecció per futbolistes provinents de LaLiga, i en particular per aquells formats a la pedrera de l'Athletic Club, una de les fàbriques més prolífiques de talent a Europa. De fet, actualment el guardià de la porteria del conjunt anglès és Kepa Arrizabalaga, un altre producte format a Lezama, encara que aquest es troba cedit pel Chelsea i haurà de tornar a Londres al finalitzar la temporada.

Davant aquesta situació, Iraola ha començat a buscar alternatives per reforçar la porteria del Bournemouth i ha posat la mira novament a Bilbao. Segons diverses fonts, el tècnic basc ja hauria posat en marxa els primers contactes per convèncer un jove porter que, malgrat no ser titular habitual, ha demostrat sobrades garanties en cada oportunitat rebuda: Julen Agirrezabala. Així ho ha assegurat el mitjà El Nacional.

Julen Agirrezabala, una promesa amb garanties

Agirrezabala ha deixat grans sensacions cada vegada que ha tingut minuts sota les ordres d'Ernesto Valverde. Aquesta temporada, el jove porter de 24 anys ha disputat 14 partits a LaLiga, mostrant xifres notables: únicament ha rebut 9 gols i ha deixat la seva porteria imbatuda en 6 ocasions, estadístiques dignes d'un porter titular en qualsevol gran club europeu.

Lucrant-se de la baixa per lesió amb la qual va haver de lidiar el titular indiscutible, Unai Simón, Agirrezabala ha sabut aprofitar les seves oportunitats i posicionar-se com un recanvi fiable i segur, cosa que no ha passat desapercebuda per al Bournemouth, que valora especialment la seva projecció i joventut.

Una oportunitat de creixement a Anglaterra

La Premier League podria representar un salt qualitatiu en la carrera d'Agirrezabala, qui fins ara ha romàs en un segon pla a l'Athletic. El seu contracte vigent amb els bilbaïns fins al 2027 no seria un obstacle definitiu per a un possible traspàs, especialment si el jugador manifesta clarament el seu desig de buscar protagonisme com a titular fora del club basc.

La proposta econòmica que podria realitzar el Bournemouth, a més de garantir minuts i un paper protagonista, seria difícil de rebutjar per a un jugador jove que desitja consolidar-se en l'elit del futbol europeu. A més, Agirrezabala es retrobaria amb un projecte on ja ha triomfat un altre basc sortit de Lezama, seguint així els passos de Kepa Arrizabalaga.

Des de Bilbao no estan especialment oberts a perdre Agirrezabala, especialment perquè consideren que el seu futur està cridat a ser clau dins del club. No obstant això, saben perfectament que mentre Unai Simón segueixi sent indiscutible, serà complicat oferir-li la titularitat que necessita per continuar creixent.