Continua la campanya de 'El Chiringuito' contra Lamine Yamal

Lamine Yamal ha assolit aquesta temporada un nou estatus en el futbol mundial. El jove extrem del FC Barcelona ha deixat definitivament enrere la seva condició de promesa gràcies a les seves brillants actuacions a LaLiga i, sobretot, després de la seva estel·lar participació a l'Eurocopa, on es va consagrar com un dels millors jugadors del planeta.

No obstant això, no tot ha estat fàcil per a ell fora del terreny de joc. Un sector de la premsa, especialment el conegut programa televisiu 'El Chiringuito', sembla tenir-lo constantment en el punt de mira. Des de fa diverses jornades, 'El Chiringuito' porta un peculiar compte amb cada partit en què Lamine Yamal no aconsegueix marcar a LaLiga.

Aquest particular seguiment s'ha convertit gairebé en una tradició del programa, arribant fins i tot a generar crítiques per part d'aficionats del Barça que consideren desproporcionat el tractament cap a un jugador que, malgrat no anotar gols, continua sent clau en els èxits del seu equip. I també de la Selecció Espanyola. En concret, la tertúlia televisiva va publicant regularment els dies que el jove talent porta sense veure porta en la competició domèstica.

L'últim gol de Yamal a LaLiga es va produir el passat 26 d'octubre al Santiago Bernabéu, en el clàssic davant el Real Madrid. Des d'aquell dia, i malgrat acumular cinc assistències clau en el torneig local, l'extrem blaugrana no ha tornat a apuntar-se una diana, cosa que ha aprofitat 'El Chiringuito' per assenyalar-lo setmana rere setmana amb un to que alguns interpreten com burlesc. En concret, després del duel de diumenge davant la Real Sociedad, acumulava ja 127 dies a dues veles.

Les xifres reals del jugador aquesta temporada

Més enllà d'aquesta sequera golejadora a la lliga, els números globals de Lamine Yamal aquesta temporada són més que destacables. En total, el jugador blaugrana ha participat en 35 partits en totes les competicions, anotant 11 gols i repartint 16 assistències, xifres que el situen entre els atacants més decisius del panorama europeu actual.

En Champions League ha aportat 2 gols i 2 assistències en 7 partits, mentre que a la Copa del Rei també ha anotat 2 gols en només 3 partits. Fins i tot a la Supercopa d'Espanya va ser protagonista amb 2 gols en els 2 partits disputats; un a les semis i un altre a la final. És a dir, Yamal continua sent determinant per al Barça, encara que el seu rol hagi evolucionat cap a un jugador més assistent que golejador en les últimes jornades de lliga.

Però al Cèsar el que és del Cèsar. La veritat és que des d'El Chiringuito de Jugones també van portar el mateix compte amb Vinicius quan el brasiler va acumular una llarga ratxa sense anotar fa unes setmanes. En el seu cas la xifra es va aturar en 106 dies, del 9 de novembre al 23 de febrer.